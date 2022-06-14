Bakış Açısı filmi konusu nedir? Bakış Açısı oyuncuları kimler?

14 Haziran 2022 Salı, 14:30

Bakış Açısı ya da İngilizce adıyla Vantage Point, Pete Travis tarafından yönetilen 2008 yapımı Amerikan gerilim-dram filmi. Film, ABD'de 22 Şubat 2008'de gösterime girmiştir. Fox ve Quaid filmde, Amerikan başkanına düzenlenen suikast girişimini araştıran iki gizli servis ajanı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ellerinde beş farklı tanık ve beş farklı hikâyeyle başlayacaklardır.

KONUSU

ABD başkanı İspanya’dadır. Ortada bir suikast planı söz konusudur ve birileri bu işi araştırmak durumundadır. Bu işten sorumlu olanlar yani Fox ve Quaid iki gizli servis ajanı olark görev yapacaklardır. Yalnız ortada değişik konumlar ve durumlar vardır. Gizli ajanların araştırmaları beş farklı tanık ve beş de farklı hikaye çıkartır ortaya. Bu karışıklık içinde gerçek cevaplara ulaşmak biraz çetrefilli bir yoldan geçecektir haliyle. Ajanlarımız iş başında tüm becerilerini kullanarak çözülmesi gerekenlerin üstesinden geleceklerdir.

OYUNCULAR

* Dennis Quaid

* Matthew Fox

* Forest Whitaker

* Bruce McGill

* Edgar Ramirez

* Said Taghmaoui

* Ayelet Zurer

* Zoe Saldana

* Sigourney Weaver

* William Hurt

* James LeGros

* Eduardo Noriega

* Richard T. Jones

* Holt McCallany

* Leonardo Nam

* Dolores Heredia