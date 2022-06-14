Bir Baba Hindu filmi konusu nedir? Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kimler?
Bir Baba Hindu filmi, bu akşam 20:00'de Star Tv'de izleyiciyle buluşuyor.
Bir Baba Hindu, 2016 yapımı bir Türk komedi filmidir. Filmin senaristi ve yönetmeni Sermiyan Midyat'tır. Sermiyan Midyat'a başrolde 2010 Dünya Güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria eşlik etmektedir.
KONUSU
Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Günün birinde Gundhi Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir. Fadıl, Hulusi ve Mumbai'da çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi'ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl'ın ailesi de Mumbai'ye geldiğinde işler iyice karışır...
Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Bir Baba Hindu absürd bir hint komedisini beyazperdeye taşıyor. Filmin başrollerini paylaşan Sermiyan Midyat ve 2010’da Dünya Güzeli seçilen Hintli oyuncu Nicole Faria’ya Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel eşlik ediyor.
Yönetmen
* Sermiyan Midyat
Oyuncular
* Sermiyan Midyat
* Nicole Faria
* Burak Satıbol
* Şafak Sezer
* Zeynep Kankonde
* Füsun Demirel
* Osman Alkaş
* Begüm Öner
* Ayhan Taş
Senaryo
* Sermiyan Midyat
Görüntü Y.
* Barış Özbiçer
Müzik
* Sandeep Shirodkar
* Jackie Vanjari
* Cem Yıldız
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