Geçmişin İntikamı filmi konusu nedir? Geçmişin İntikamı oyuncuları kimler?
Geçmişin İntikamı filmi, bugün 13:30'da Beyaz Tv'de izleyiciyle buluşuyor.
Geçmişin İntikamı, orijinal ismiyle New Police Story, yönetmenliğini Benny Chan'ın yaptığı dram tarzında, 2004 yılı Hong Kong aksiyon filmidir.
Başrollerde usta dövüşçü Jackie Chan dışında Nicholas Tse, Ken Lo, Daniel Wu, Charlie Young, Andy On Chi Kit, Charlene Choi gibi birçok isim rol alıyor. Jackie'nin ilk ip kullandığı filmdir.
GEÇMİŞİN İNTİKAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hong Kong polis departmanının şefi Wing, bütün ekibini bir çete saldırısında kaybedince suçluluk duygusuyla kendini alkole verir. Geçmişinde problemler olan genç bir adam ise, kendini polis memuru olarak tanıtarak Wing'le çalışmaya başlamıştır. Amacı, onu eski haline döndürmeyi başarmaktır.
OYUNCULAR
* Jackie Chan
* Nicholas Tse
* Charlie Yeung
* Charlene Choi
* Daniel Wu
* Andy On
* Terence Yin
* Hayama Hiro
* Coco Chiang
* Dave Wong
* Liu Kai Chi
* Steven Cheung
* Kenny Kwan
* Wu Bai
* Philip Ng
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