Bakteri yuvası haline geliyor: Masanızdaki su şişesi çok kirli olabilir...

Gün boyu ofis masalarında, spor salonlarında veya araçlarda bulundurulan su mataraları, ağız florasından geçen bakteriler ve ortamın sıcaklığıyla birleştiğinde mükemmel bir üreme alanı haline gelir. Yapılan laboratuvar analizlerinde, bir hafta boyunca yıkanmadan sadece su eklenerek kullanılan mataraların ağız kısmında, evcil hayvanların su kabından daha fazla bakteri kolonisi bulunduğu saptandı. Özellikle kapak contaları ve pipet mekanizmaları, nemli ve karanlık yapısı nedeniyle siyah küf mantarlarının yerleştiği ilk bölgeler olarak dikkat çekiyor.

SADECE SU İLE TEMİZLEMEK YETERLİ DEĞİL!

Şişenin iç yüzeyinde el ile dokunulduğunda hissedilen kaygan yapı, bakterilerin kendilerini korumak için ürettikleri bir kalkan olarak tanımlanır. Bu tabakanın sadece suyla çalkalayarak temizlenmesinin mümkün olmaz, mutlaka mekanik bir temizlik gerektirir. Kirli matara kullanımı, geçmeyen boğaz enfeksiyonlarına, dudak uçuklarına ve mide rahatsızlıklarına zemin hazırlar.

PİPETLİ ŞİŞELER TERCİH EDİLMEMELİ

Hijyen uzmanları, mataraların her kullanımın ardından, tıpkı bir su bardağı gibi sıcak su ve bulaşık deterjanı ile yıkanması gerektiğini vurguluyor. Haftada bir kez ise derinlemesine dezenfeksiyon için şişenin içine beyaz sirke veya karbonatlı su konularak bekletilmeli, kapak lastikleri sökülerek ayrıca temizlenmeli. Sağlık için, temizliği zor olan dar ağızlı veya karmaşık pipetli modeller yerine, geniş ağızlı ve kolay yıkanabilir modeller tercih edilmeli.