Bakteriler çok yakınımızda! 'Diş fırçanızı tuvaletten mümkün olduğu kadar uzak tutun'
İlk kullandığınız andan itibaren diş fırçanızı hiç yenilemez ya da yıkamazsanız neler olur? İşte, kirli diş fırçalarında barınan tehlikeli bakteriler ve bunu önlemek için neler yapabileceğimiz hakkında altın değerinde bilgiler.
Dişlerimizi fırçalamak günlük rutinimizin olmazsa olmazlarından biri. Kısa süre önce yapılan araştırmalara göre ağız ve diş sağlığı kadar diş fırçası hijyeni de sağlığımızı büyük ölçüde etkiliyor.
Diş doktoru Fatima Khan konuya ilişkin, "Diş fırçamızın milyonlarca bakteri barındırdığı doğru. Bakterilerin birincil yaşam alanları ağız, yutak (boğaz) ve bağırsaktır. Diş minesi yüzeylerine yapışma gibi çeşitli faktörlere sahiptirler. Dişlerimizde çürük oluşumuna sebep olan da işte bu bakterilerdir.' dedi. Açıklamasına, 'Dişlerimiz fırçalamadaki amaç bakteriler ile dolu plakları temizlemek ve bunların bir kısmı yıkandıktan sonra bile diş fırçasının üzerinde kalıyor. İyi bir ağız hijyenine sahip olduğunuzda bu bakteriler sağlığınız için sorun teşkil etmeyecektir.' şeklinde devam eden doktor, diş fırçalarının ağzı açık şekilde bırakılmaması uyarısında da bulundu.
Khan, sözlerini şu şekilde bitirdi: "Diş fırçanızı tuvaletten mümkün olduğu kadar uzak tutun. Ayrıca tuvaletin sifonunu çekerken klozet kapağını kapatın. Diş fırçası başlığınızı her üç ayda bir değiştirdiğinizden ve diş hekiminizi rutin olarak ziyaret ettiğinizden emin olun."
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