Bakteriler çok yakınımızda! 'Diş fırçanızı tuvaletten mümkün olduğu kadar uzak tutun'

Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:05

Güncelleme: 29.09.2023 - 17:05

Dişlerimizi fırçalamak günlük rutinimizin olmazsa olmazlarından biri. Kısa süre önce yapılan araştırmalara göre ağız ve diş sağlığı kadar diş fırçası hijyeni de sağlığımızı büyük ölçüde etkiliyor.

Diş doktoru Fatima Khan konuya ilişkin, "Diş fırçamızın milyonlarca bakteri barındırdığı doğru. Bakterilerin birincil yaşam alanları ağız, yutak (boğaz) ve bağırsaktır. Diş minesi yüzeylerine yapışma gibi çeşitli faktörlere sahiptirler. Dişlerimizde çürük oluşumuna sebep olan da işte bu bakterilerdir.' dedi. Açıklamasına, 'Dişlerimiz fırçalamadaki amaç bakteriler ile dolu plakları temizlemek ve bunların bir kısmı yıkandıktan sonra bile diş fırçasının üzerinde kalıyor. İyi bir ağız hijyenine sahip olduğunuzda bu bakteriler sağlığınız için sorun teşkil etmeyecektir.' şeklinde devam eden doktor, diş fırçalarının ağzı açık şekilde bırakılmaması uyarısında da bulundu.