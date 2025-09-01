Balık severler için rehber: Eylül ayında hangi balıklar yenmeli?

Balık sezonunun açıldığı Eylül ayı, taze ve lezzetli balıkların tezgâhlara indiği dönemdir. Yaz aylarının sonunda yağlanmaya başlayan balıklar, bu ayda en besleyici ve doyurucu hâline gelir. Omega-3, D vitamini ve mineraller açısından zengin balıklar, hem sağlıklı beslenme hem de lezzetli sofralar için ideal bir tercihtir.

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

1. Palamut

Eylül ayının yıldız balığıdır. Yağlı, besleyici ve uygun fiyatlıdır. Izgara, fırın ve buğulama olarak sofralarda yerini alır.

2. Sardalya

Tam mevsimidir. Özellikle ızgarası çok tercih edilir. Ekonomik fiyatıyla her sofraya uygundur.

3. İstavrit

Bol çıkar ve kızartması çok sevilir. Küçük boyları tavada, büyük boyları ızgarada tüketilebilir.

4. Çinekop

Henüz küçük boyutlarda olsa da eylülde tezgâhlarda görülmeye başlar. Izgarada eşsiz bir tat sunar.

5. Tekir

Kızartmasıyla meşhurdur. Lezzeti ve hafifliğiyle sofralara farklı bir aroma katar.

6. Barbunya

Tavası en çok tercih edilen pişirme yöntemidir. Mevsiminde tüketildiğinde oldukça lezzetlidir.

7. Mezgit

Hafif yapısı sayesinde çocuklar ve balığa yeni başlayanlar için idealdir.

TAZE BALIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Gözleri parlak ve canlı olmalı.

Solungaçları kırmızı ve temiz görünmeli.

Etine dokunulduğunda iz bırakmadan eski hâline dönmeli.