Yılbaşının vazgeçilmezi balkabağının faydaları nelerdir?

31 Aralık 2021 Cuma, 00:00

Yüksek lifli bir meyve olan balkabağını, özellikle soğuk kış günlerinde vücudun enerjisini artırmak ve hastalıklardan korunmak için tüketmek gerekiyor. Ana vatanı Meksika olan balkabağı, ülkemizde en çok Afyon ve Sakarya'da yetiştiriliyor. Ülkemizde yaygın olarak kış aylarında tüketilen bu meyve yılbaşında kabak tatlısı olarak sofralarda yerini alıyor.

DEMİR, BAKIR VE FOSFOR İÇERİYOR

Balkabağı, manganez, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır ve fosfor içeriyor. Aynı zamanda A vitamini bakımından zengin oluşu ve göz sağlığını korumasıyla bilinen balkabağı, içeriğinde bulunan C vitamini sayesinde vücudun hastalık direncini arttırıyor ve mikroplara karşı doğal bir savunucu görevi üstleniyor. Antioksidan özelliği taşıyan bu meyve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Cildin parlak ve canlı görünmesini sağlıyan balkabağı aynı zamanda kötü kolesterolü düşürüyor ve kalp sağlığını koruyor. Bağırsakların düzenli çalışmasında ve sindirimin kolaylaşmasında etkili bir rol oynayan balkabağının stres ve uykusuzluk gibi sorunların giderilmesinde kullanıldığı biliniyor.

ALERJİYE KARŞI SAVUNMA KALKANI: BALKABAĞI

Astım, alerji gibi hastalıkların tedavisinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yer alıyor. Antioksidan kapasitesi en yüksek vitaminlerden biri olan beta karotenlerin ise en yüksek oranda bulunduğu besinlerden biri olan balkabağı bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir besin. Yarım su bardağı kadar balkabağında günlük ihtiyacın iki katı kadar vitamin A bulunuyor.

CİLDİN YENİLENMESİNDE ROL OYNUYOR

Soğuk kış günlerinde ciltlerinin kuruyup çatlamasından şikayetçi olan bireylerin cildinin yenilenmesini balkabağının içeriğinde bulunan antioksidan mineraller ve A vitamini destekliyor. Peeling olarak dahi birçok maskenin içeriğinde bulunan balkabağı özellikle çorba olarak tüketildiğinde cildin nem kazanmasına destek oluyor

BAĞIRSAKLARI DA TEDAVİ EDİYOR

Balkabağı posadan oldukça zengin bir kaynak olduğundan püresi veya çorbası uzun süre tok kalmanızı sağlarken; bağırsak tembelliği yaşayan kişilerde bağırsakların yeniden hareket kazanmasına yardımcı oluyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Balkabağı antioksidan vitamin ve minerallerden oldukça zengin olduğundan vücudu bakteri, virüs ve mikroplardan koruyarak mevsim geçişlerinde ve dondurucu kış günlerinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı oluyor.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

Balkabağının içeriğinde bulunan ksantin adlı bileşen ultraviyole ışığın göz tarafından süzülmesine yardımcı olurken bu durum ileri yaşlarda görülebilecek gözde doku harabiyeti ve katarakt probleminin önüne geçiyor. İçeriğinde bulunan A vitamini ayrıca gece ve alacakaranlıkta gözün ışığa uyumunu sağlayarak görüş kabiliyeti kazandırıyor.

Harabiyet: herhangi bir organın vehayut vücut parçasının zedelenmesi, hasar görmesi anlamına gelen tıp terimi.







