Yayınlanma: 28.10.2024 - 12:38

Güncelleme: 28.10.2024 - 12:38

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Ballon d'Or adayları açıklanırken listede milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'da yer aldı. Peki, Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta? Ballon d'OR 2024 adayları kimler?

2024 BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

2024 Ballon d'Or ödül töreni 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te gerçekleştirilecek.

2024 BALLON D'OR HANGİ KATEGORİLERDE ÖDÜLLER DAĞITILACAK?

En İyi Kadın Futbolcu

En İyi Erkek Futbolcu

En İyi Kadın Teknik Direktör

En İyi Erkek Teknik Direktör

Kadınlarda En İyi Kulüp

Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller verilecek.

2024 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)