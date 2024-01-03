Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:22

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:22

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aileden Müfit Arslan entübe edildi, 2'si çocuk 6 kişinin tedavisi sürüyor. Peki, Balon balığı zehirli mi? Balon balığı yenir mi? Balon balığına dokunmak tehlikeli mi?

BALON BALIĞI ZEHİRLİ Mİ?

Balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) olarak anılır. Balon balığı Türkiye'de yabancı tür olarak tanımlanıyor. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Balon balığı yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur.

BALON BALIĞI ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Balon balığı, varlık gösterdiği bölgedeki deniz canlısı popülasyonunun azalmasına neden olur. Yerli balıkların yumurta ve larvalarına zarar verir. Toksin içeriği sebebiyle zehirlenmeye yol açar. Balon balığının içerdiği toksin, insan vücudunda aşağıdaki belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar:

Kol ve bacaklarda uyuşukluk

Baş dönmesi ve akabinde terleme

Kusma

Morarma

Konuşma güçlüğü

Felç

BALON BALIĞINA DOKUNULURSA NE OLUR?

Balon balığını ölümcül yapan özelliği sadece şişmesi değil ölümcül bir toksinle beraber yaşıyor olmasıdır. Balon balığının sivri dikenleri herhangi bir avcıya temas ettiğinde avcıyı ölümcül hale getirebiliyor. Bu yüzden balon balığına çıplak el ile dokunmamalıyız