Banu Alkan 65 yaşında ilk evliliğini yaptı

Yeşilçam’da ‘Afrodit’ lakaplı 65 yaşındaki oyuncu Banu Alkan, iş insanı Kemal Yıldız’la ilk evliliğini yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 18:36
Banu Alkan 65 yaşında ilk evliliğini yaptı
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Ses sanatçısı Onur Akay, Yeşilçam’ın ‘Afrodit’i Banu Alkan’ın evlendiğini duyurdu.

Alkan’ın 65 yaşında ilk evliliğini yaptığı ve düğün için de hazırlık yaptığını açıklayan Onur Akay, “Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan’ın, 2022 yılında nişanlandığı iş insanı Kemal Yıldız’la düğün yapmadan sessiz sedasız evlendiğini öğrendim. İlk evliliğini yapan Afrodit, şu şıralar ise gelinlik giyeceği düğün için hazırlık yapıyor. Banu ablama ve eniştemiz Kemal Yıldız’a bir ömür boyu mutluluklar dilerim” dedi.


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