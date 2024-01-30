'Merve Aksak' karakterinin gençliğini oynamıştı, ünlü oyuncu İtalyan piyanistle evlendi
Bir döneme damga vuran 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde 'Merve Aksak' karakterinin gençliğini oynayan Tülin Ece, evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
'Ufak Tefek Cinayetler'deki performansıyla yıldızı parlayan Tülin Ece, daha sonra birçok yapımda rol almıştı. Oyuncu, Instagram hesabından İtalyan piyanist ve besteci sevgilisi Alberto Giurioli'yle evlendiğini duyurdu.
Giurioli ile 14 Ekim 2023'te evlendiğini ilan Ece, nikâh gününden bir fotoğrafını paylaştı.
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