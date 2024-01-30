'Merve Aksak' karakterinin gençliğini oynamıştı, ünlü oyuncu İtalyan piyanistle evlendi

Bir döneme damga vuran 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde 'Merve Aksak' karakterinin gençliğini oynayan Tülin Ece, evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:01
'Merve Aksak' karakterinin gençliğini oynamıştı, ünlü oyuncu İtalyan piyanistle evlendi
Abone Ol google-news

'Ufak Tefek Cinayetler'deki performansıyla yıldızı parlayan Tülin Ece, daha sonra birçok yapımda rol almıştı. Oyuncu, Instagram hesabından İtalyan piyanist ve besteci sevgilisi Alberto Giurioli'yle evlendiğini duyurdu.

Giurioli ile 14 Ekim 2023'te evlendiğini ilan Ece, nikâh gününden bir fotoğrafını paylaştı. 


,


Tülin Ece haberleri Ufak Tefek Cinayetler haberleri italya haberleri

İlgili Haberler

Bu burçlar aşkta zafere ulaşıyor! İşte aşk dolu bir evlilik inşa edebilecek 6 burç...

Bu burçlar aşkta zafere ulaşıyor! İşte aşk dolu bir evlilik inşa edebilecek 6 burç...
Mehmet Ali Erbil'den şoke eden 'evlilik' açıklaması: 'Çocuk istiyorum'

Mehmet Ali Erbil'den şoke eden 'evlilik' açıklaması: 'Çocuk istiyorum'
Stres kalp sağlığıyla doğrudan ilişkili: Mutlu evlilik ise kalp sağlığına iyi geliyor

Stres kalp sağlığıyla doğrudan ilişkili: Mutlu evlilik ise kalp sağlığına iyi geliyor

En Çok Okunan Haberler