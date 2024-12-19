Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:33

Güncelleme: 19.12.2024 - 09:33

Türk havacılığının bilinen isimlerinden Nuri Demirağ'ın torunu Prof. Dr. Banu Onaral, uzun süredir tedavi gördüğü ABD'de 74 yaşında vefat etti. Peki, Banu Onaral kimdir? Nuri Demirağ'ın torunu Prof. Dr. Banu Onaral kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Banu Onaral neden öldü?

BANU ONARAL KİMDİR?

Notre Dame de Sion Lisesinden mezun olan Onaral, Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi gördü.

Onaral, 1978'de Biomedikal Mühendislik Doktorasını Pennsylvania Üniversitesinde tamamladı.

ABD'deki Drexel Üniversitesinde Biyomedikal Mühendisliği Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesini kuran Onaral, burayı 2015 yılına kadar yönetti.

Ocak 2015'ten itibaren Onaral, "Küresel İnovasyon Ortaklıkları" Rektör danışmanlığı görevini üstlendi.

Prof. Dr. Banu Onaral'ın araştırma ve öğretim alanında akademik çalışmaları, işlevsel beyin görüntüleme, ultrason ve optik yoğunluklu biyomedikal sinyal işlemciliği ve kompleks sistemler ağırlıklı bilgi ve sistem mühendisliğine odaklandı. Araştırma grubuyla işlevsel optik beyin görüntüleme konusunda öncü AR-GE programları yürüttü.

ABD'de Ulusal Bilim Vakfı, Ulusal Sağlık Vakfı, Federe Havacılık Kurumu, Deniz Kuvvetleri Araştırma Ofisi, Deniz Piyadeleri ve DARPA gibi Savunma Bakanlığına bağlı araştırma kurumları tarafından desteklenen geniş kapsamlı araştırma projeleri yöneten Onaral, çok sayıda doktora ve yüksek lisans öğrencisine tez danışmanlığı yaptı.

Onaral, 2019'daki TEKNOFEST İstanbul'da, dedesi Nuri Demirağ'ın tasarladığı Nu. D36 uçağının sanal gerçeklik (VR) simülasyonunu deneyimlemişti.