Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir?
Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yaşamı merak ediliyor. NOW'da yayımlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisindeki karakterlerden biri olan Halikarnas Balıkçısı takma adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın hayatı araştırılıyor. Peki, Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir?
Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yaşamı merak ediliyor. Peki, Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir?
CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI KİMDİR?
17 Nisan 1890 tarihinde, Osmanlı'nın son köklü ailelerinden Şakir Paşa Ailesine mensup babasının yüksek komiser olarak görev yaptığı Girit'te doğdu. Babası Girit ve Atina'da sefirlik ve valilik yapan Mehmed Şakir Paşa, annesi Giritli Sare İsmet Hanım; amcası II. Abdülhamid devri Sadrazamı Ahmed Cevad Paşa, dedesi Şurayı Askeri Dairesi Reisi Miralay Mustafa Asım Bey'dir.
Cevat Şakir, çocukluk hayatının ilk yıllarını babası Şakir Paşa'nın elçi olarak bulunduğu Atina'da geçirdi. İlköğrenimini Büyükada'da, orta ve liseyi 1907'de Robert Kolej'de tamamladı. İlk yazısı aynı yıl İkdam gazetesinde yayımlandı. Bu, İngilizceden tercüme bir yazıydı. Lise öğreniminden sonra İngiltere'de denizcilik öğrenimi yapmak istediyse de ailesinin ısrarı ile Oxford Üniversitesi'nde tarih öğrenimi gördü. 1913'te İtalya'da evlenerek burada kaldı ve resim öğrenimi gördü.
CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI NEDEN SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ?
İstanbul'a döndüğünde gazete ve dergilerde yazılar yayınlamaya başladı. Aile, 1914 yılında maddi sıkıntı içine girmiş ve babası Mehmed Şakir Paşa Afyon'daki Kabaağaçlı çiftliğine yerleşmişti. Babasının çiftlikte bir tartışma anında Cevat Şakir'in silahından çıkan kurşunla vurularak ölmesi üzerine cinayet iddiasıyla yargılandı ve 15 yıl kürek cezasına çarptırıldı.
Cezasının yedi yılını çektikten sonra baş gösteren verem hastalığından ötürü tahliye edildi. "Hüseyin Kenan" takma adıyla kaleme aldığı 13 Nisan 1925 tarihli "Hapishanede İdama Mahkûm Olanlar Bile Bile Asılmağa Nasıl Giderler" başlıklı öyküsünden ötürü İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. ‘Memlekette isyan bulunduğu sırada, askeri isyana teşvik edici yazı yazmak’tan suçlu bulundu. 3 yıllık sürgünlüğünün yarısını Bodrum'da tamamladı. Cezasının son yarısını İstanbul'da tamamladıktan sonra, çok sevdiği insanları ve doğal güzellikleriyle kaynaştığı Bodrum'dan uzak kalamadı ve Bodrum'a yeniden dönüp yaklaşık 25 yıl kaldı.
CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI'NIN TAKMA ADI NEDEN HALİKARNAS BALIKÇISI?
Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ilk yazısı 1907'de İkdam gazetesinde yayımlandı. Bu, İngilizceden tercüme bir yazıydı. Sürgün yıllarının yarısını Bodrum'da geçiren yazar Bodrum'un Antik Çağ'daki adı olan Halikarnas'ı mahlas olarak benimsedi. Edebiyat sahasına giren eserlerinin büyük kısmını da Bodrum'da yazdı.
CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI NE ZAMAN ÖLDÜ?
İkinci evliliğini dayısının kızı Hamdiye, üçüncü evliliğini Hatice Hanım'la yapan Cevat Şakir'in üç evliliğinden beş çocuğu oldu. Çocuklarının orta öğrenim çağına gelince, o yıllarda bu kasabada ortaokul bulunmaması sebebiyle ailesini İzmir'e nakletti.
13 Ekim 1973'te İzmir'de kemik kanserinden öldü.
CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI'NIN ESERLERİ
Öykü
1939: Ege Kıyılarından
1947: Merhaba Akdeniz
1952: Ege'nin Dibi
1954: Yaşasın Deniz
1957: Gülen Ada
1972: Ege'den
1973: Gençlik Denizlerinde
1986: Parmak Damgası
1991: Çiçeklerin Düğünü
1991: Dalgıçlar
-: Ege'den Denize Bırakılmış Bir Çiçek
-: Gülen Ada
Roman
1945: Aganta Burina Burinata
1956: Ötelerin Çocukları
1962: Uluç Reis
1966: Turgut Reis
1969: Deniz Gurbetçileri
-: Bulamaç
Otobiyografi
1961: Mavi Sürgün
Deneme
1954: Anadolu Efsaneleri
1955: Anadolu Tanrıları
1971: Anadolu'nun Sesi
1972: Hey Koca Yurt
1980: Merhaba Anadolu
1981: Düşün Yazıları
1982: Altıncı Kıta Akdeniz
1983: Sonsuzluk Sessiz Büyür
1993: Arşipel
Çocuk kitabı
Yol Ver Deniz
Denizin Çağırışı
İmbat Serinliği
Nasrettin Hoca
Gündüzünü Kaybeden Kuş
Define Adası
Tünek Ahmet
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