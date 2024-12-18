Yayınlanma: 18.12.2024 - 17:55

Güncelleme: 18.12.2024 - 17:55

Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yaşamı merak ediliyor. Peki, Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir?

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI KİMDİR?

17 Nisan 1890 tarihinde, Osmanlı'nın son köklü ailelerinden Şakir Paşa Ailesine mensup babasının yüksek komiser olarak görev yaptığı Girit'te doğdu. Babası Girit ve Atina'da sefirlik ve valilik yapan Mehmed Şakir Paşa, annesi Giritli Sare İsmet Hanım; amcası II. Abdülhamid devri Sadrazamı Ahmed Cevad Paşa, dedesi Şurayı Askeri Dairesi Reisi Miralay Mustafa Asım Bey'dir.

Cevat Şakir, çocukluk hayatının ilk yıllarını babası Şakir Paşa'nın elçi olarak bulunduğu Atina'da geçirdi. İlköğrenimini Büyükada'da, orta ve liseyi 1907'de Robert Kolej'de tamamladı. İlk yazısı aynı yıl İkdam gazetesinde yayımlandı. Bu, İngilizceden tercüme bir yazıydı. Lise öğreniminden sonra İngiltere'de denizcilik öğrenimi yapmak istediyse de ailesinin ısrarı ile Oxford Üniversitesi'nde tarih öğrenimi gördü. 1913'te İtalya'da evlenerek burada kaldı ve resim öğrenimi gördü.

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI NEDEN SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ?

İstanbul'a döndüğünde gazete ve dergilerde yazılar yayınlamaya başladı. Aile, 1914 yılında maddi sıkıntı içine girmiş ve babası Mehmed Şakir Paşa Afyon'daki Kabaağaçlı çiftliğine yerleşmişti. Babasının çiftlikte bir tartışma anında Cevat Şakir'in silahından çıkan kurşunla vurularak ölmesi üzerine cinayet iddiasıyla yargılandı ve 15 yıl kürek cezasına çarptırıldı.

Cezasının yedi yılını çektikten sonra baş gösteren verem hastalığından ötürü tahliye edildi. "Hüseyin Kenan" takma adıyla kaleme aldığı 13 Nisan 1925 tarihli "Hapishanede İdama Mahkûm Olanlar Bile Bile Asılmağa Nasıl Giderler" başlıklı öyküsünden ötürü İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. ‘Memlekette isyan bulunduğu sırada, askeri isyana teşvik edici yazı yazmak’tan suçlu bulundu. 3 yıllık sürgünlüğünün yarısını Bodrum'da tamamladı. Cezasının son yarısını İstanbul'da tamamladıktan sonra, çok sevdiği insanları ve doğal güzellikleriyle kaynaştığı Bodrum'dan uzak kalamadı ve Bodrum'a yeniden dönüp yaklaşık 25 yıl kaldı.

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI'NIN TAKMA ADI NEDEN HALİKARNAS BALIKÇISI?

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ilk yazısı 1907'de İkdam gazetesinde yayımlandı. Bu, İngilizceden tercüme bir yazıydı. Sürgün yıllarının yarısını Bodrum'da geçiren yazar Bodrum'un Antik Çağ'daki adı olan Halikarnas'ı mahlas olarak benimsedi. Edebiyat sahasına giren eserlerinin büyük kısmını da Bodrum'da yazdı.

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI NE ZAMAN ÖLDÜ?

İkinci evliliğini dayısının kızı Hamdiye, üçüncü evliliğini Hatice Hanım'la yapan Cevat Şakir'in üç evliliğinden beş çocuğu oldu. Çocuklarının orta öğrenim çağına gelince, o yıllarda bu kasabada ortaokul bulunmaması sebebiyle ailesini İzmir'e nakletti.

13 Ekim 1973'te İzmir'de kemik kanserinden öldü.

CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI'NIN ESERLERİ

Öykü

1939: Ege Kıyılarından

1947: Merhaba Akdeniz

1952: Ege'nin Dibi

1954: Yaşasın Deniz

1957: Gülen Ada

1972: Ege'den

1973: Gençlik Denizlerinde

1986: Parmak Damgası

1991: Çiçeklerin Düğünü

1991: Dalgıçlar

-: Ege'den Denize Bırakılmış Bir Çiçek

-: Gülen Ada

Roman

1945: Aganta Burina Burinata

1956: Ötelerin Çocukları

1962: Uluç Reis

1966: Turgut Reis

1969: Deniz Gurbetçileri

-: Bulamaç

Otobiyografi

1961: Mavi Sürgün

Deneme

1954: Anadolu Efsaneleri

1955: Anadolu Tanrıları

1971: Anadolu'nun Sesi

1972: Hey Koca Yurt

1980: Merhaba Anadolu

1981: Düşün Yazıları

1982: Altıncı Kıta Akdeniz

1983: Sonsuzluk Sessiz Büyür

1993: Arşipel

Çocuk kitabı

Yol Ver Deniz

Denizin Çağırışı

İmbat Serinliği

Nasrettin Hoca

Gündüzünü Kaybeden Kuş

Define Adası

Tünek Ahmet