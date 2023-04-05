Barbie filminin konusu ne, oyuncuları kim? Barbie filmi ne zaman yayımlanacak?

Margot Robbie'nin başrolünde olduğu Barbie filmi heyecanla bekleniyor. Peki, Barbie filminin konusu ne, oyuncuları kim? Barbie filmi ne zaman yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:12
Barbie filminin konusu ne, oyuncuları kim? Barbie filmi ne zaman yayımlanacak?
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Yönetmenliğini üstlenen Greta Gerwig'in, senaristliğinde Noah Baumbach'la birlikte çalıştığı "Barbie" filminin ikinci fragmanı yayımlandı. Sinemaseverler, filmin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

BARBİE FİLMİNİN KONUSU NE?

Barbieland'de yaşayan bir bebek, yeterince mükemmel olmadığı için yaşadığı yerden kovulunca, gerçek dünyada şansını denemeye karar verir.

BARBİE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Margot Robbie 

Ryan Gosling 

America Ferrera

Simu Liu

Kate McKinnon

Ariana Greenblatt

Alexandra Shipp

Emma Mackey

Kingsley Ben

Issa Rae 

Michael Cera

Rhea Perlman

Will Ferrell 

Ncuti Gatwa

Emerald Fennell

Hari Nef 

Sharon Rooney

Scott Evans

Ana Cruz Kayne

Connor Swindells

Ritu Arya

Jamie Demetriou

BARBİE FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Filmin, 23 Temmuz'da vizyona girmesi bekleniyor.



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