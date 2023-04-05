Barbie filminin konusu ne, oyuncuları kim? Barbie filmi ne zaman yayımlanacak?
Margot Robbie'nin başrolünde olduğu Barbie filmi heyecanla bekleniyor. Peki, Barbie filminin konusu ne, oyuncuları kim? Barbie filmi ne zaman yayımlanacak?
Yönetmenliğini üstlenen Greta Gerwig'in, senaristliğinde Noah Baumbach'la birlikte çalıştığı "Barbie" filminin ikinci fragmanı yayımlandı. Sinemaseverler, filmin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
BARBİE FİLMİNİN KONUSU NE?
Barbieland'de yaşayan bir bebek, yeterince mükemmel olmadığı için yaşadığı yerden kovulunca, gerçek dünyada şansını denemeye karar verir.
BARBİE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Margot Robbie
Ryan Gosling
America Ferrera
Simu Liu
Kate McKinnon
Ariana Greenblatt
Alexandra Shipp
Emma Mackey
Kingsley Ben
Issa Rae
Michael Cera
Rhea Perlman
Will Ferrell
Ncuti Gatwa
Emerald Fennell
Hari Nef
Sharon Rooney
Scott Evans
Ana Cruz Kayne
Connor Swindells
Ritu Arya
Jamie Demetriou
BARBİE FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Filmin, 23 Temmuz'da vizyona girmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kartal İHL mezunlarından Kılıçdaroğlu'na açık mektup!
- Akşener’e ‘Hayır’ diyen işadamı
- Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
- AKP'li yetkili 'gizli' anketi Reuters'la paylaştı
- 'Seccade' fotoğrafı orada çekilmişti...
- Türkeş’in kızından MHP’ye Sinan Ateş tepkisi
- AKP'yi üzecek bilirkişi raporu
- 'Söz verdiği içerikten öte...'
- Bugün iftarda ne pişirsem? 14. gün iftar menüsü
- En düşük emekli maaşı düzenlemesinde yeni gelişme