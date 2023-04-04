Prestij filmi konusu nedir? Prestij filmi oyuncuları kimler?
Prestij (The Prestige) filmi, televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Prestij filmi konusu nedir? Prestij filmi oyuncuları kimler?
Prestij (The Prestige), filminin yönetmen koltuğunda Christopher Nolan'ın oturduğu 2006 ABD-Birleşik Krallık ortak yapımı filmdir. Yazar Christopher Priest'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmıştır. Nolan'a, senaryo yazımında 2000 yılında Akıl Defteri (Memento) filminde de birlikte çalıştığı kardeşi Jonathan Nolan eşlik etmiştir. Peki, Prestij filmi konusu nedir? Prestij filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
PRESTİJ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, 19. yüzyılda hızla değişmekte olan Londra'da başlar. Sihirbazların ileri derecede saygı duyulan ve gizemli kişiler olarak kabul edildikleri bu dönemde, Genç sihirbazlar olan Robert Angier (Hugh Jackman) ve Alfred Borden (Christian Bale) şöhret olma yolundadırlar. Angier'in eşi Julia Piper Perabo yaptıkları bir gösteri sırasında kaza sonucu ölünce, Angier olaydan Borden'i sorumlu tutar. Bu olay iki sihirbazın arasında ömür boyu sürecek olan düşmanlık ve rekabetin başlangıcı olur.
PRESTİJ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER
Hugh Jackman - Robert Angier , Gerald Root
Christian Bale - Alfred Borden , Falton Borden
Michael Caine - Harry Cutter
Scarlett Johansson - Olivia Wenscombe
Piper Perabo - Julia McCullough
Rebecca Hall - Sarah Borden
David Bowie - Nikola Tesla
Andy Serkis - Mr. Alley
Ricky Jay - Milton
PRESTİJ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Başrollerinde Hugh Jackman ve Christian Bale gibi isimlerin yer aldığı Prestij filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlenmiştir.
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