Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:33

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 12:33

Prestij (The Prestige), filminin yönetmen koltuğunda Christopher Nolan'ın oturduğu 2006 ABD-Birleşik Krallık ortak yapımı filmdir. Yazar Christopher Priest'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmıştır. Nolan'a, senaryo yazımında 2000 yılında Akıl Defteri (Memento) filminde de birlikte çalıştığı kardeşi Jonathan Nolan eşlik etmiştir. Peki, Prestij filmi konusu nedir? Prestij filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

PRESTİJ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, 19. yüzyılda hızla değişmekte olan Londra'da başlar. Sihirbazların ileri derecede saygı duyulan ve gizemli kişiler olarak kabul edildikleri bu dönemde, Genç sihirbazlar olan Robert Angier (Hugh Jackman) ve Alfred Borden (Christian Bale) şöhret olma yolundadırlar. Angier'in eşi Julia Piper Perabo yaptıkları bir gösteri sırasında kaza sonucu ölünce, Angier olaydan Borden'i sorumlu tutar. Bu olay iki sihirbazın arasında ömür boyu sürecek olan düşmanlık ve rekabetin başlangıcı olur.

PRESTİJ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER

Hugh Jackman - Robert Angier , Gerald Root

Christian Bale - Alfred Borden , Falton Borden

Michael Caine - Harry Cutter

Scarlett Johansson - Olivia Wenscombe

Piper Perabo - Julia McCullough

Rebecca Hall - Sarah Borden

David Bowie - Nikola Tesla

Andy Serkis - Mr. Alley

Ricky Jay - Milton

PRESTİJ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Başrollerinde Hugh Jackman ve Christian Bale gibi isimlerin yer aldığı Prestij filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlenmiştir.