Margot Robbie'nin başrolünde olduğu 'Barbie' filminden yeni fragman
Yönetmen koltuğunda daha önce Oscar'a aday gösterilen Greta Gerwig'in oturduğu Barbie filminden yeni fragman yayınlandı. İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın da kadrosuna katıldığı film bu yıl 21 Temmuz'da vizyona girecek.
Senaryosunu Greta Gerwig ve Noah Baumbach'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Greta Gerwig'in üstlendiği "Barbie" filminin ikinci fragmanı izleyici ile buluştu.
Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yer aldığı filmde, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Connor Swindells, Will Ferrell, Michael Cera, Issa Rae, Hari Nef, America Ferrera ve Kingsley Ben-Adir gibi oyuncular rol alıyor.
21 Temmuz 2023'te vizyona girmesi beklenen film, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan Barbie'nin yaşadığı fantastik dünyadan dışlanması anlatılıyor.
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