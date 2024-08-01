Barış Arduç ve Hande Erçel 'Rüzgara Bırak' filmini anlattı

Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:49

Güncelleme: 01.08.2024 - 15:49

Çekimleri Çeşme ve Alaçatı’da tamamlanan "Rüzgara Bırak" filmi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı filmin oyuncuları, filmle ilgili duygularını paylaştı.

Filmde Çeşme’de yaşayan ve surf hocalığı yapan Ege karakterini canlandıran Barış Arduç, partneri Hande Erçel ile iyi bir ikili olduklarını belirterek, "Eşsiz bir coğrafyada yaz mevsiminin insanda yarattığı tüm pozitif duyguları barındıran, izleyicisinde hoş duygular uyandıracağını umduğumuz bir film oldu. Sabırsızlıkla izleyicisiyle kavuşmasını bekliyoruz" dedi.

Hırslı bir iş kadınına hayat veren Hande Erçel ise, "Senaryosunu okuduğum andan itibaren büyüsüne kapıldığım bir hikayenin içinde, Aslı karakterini izleyiciyle buluşturacak olmanın mutluluğu içindeyim. Harika bir ekiple her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık. Bizim çekerken hissettiğimiz heyecan ve mutluluğun katlanarak izleyiciye de geçmesini umuyorum" dedi.

Filmin senaryosu Ceylan Naz tarafından yazıldı ve yönetmenliğini Engin Erden üstlendi. "Rüzgara Bırak" filmi, dijital platformda yayınlanmadan önce sinemalarda gösterime girecek.

FİLMİN HİKAYESİ

Yazman Şirketler Grubu’nun iki veliahdı olan Ege Yazıcı (Barış Arduç) ve Aslı Mansoy (Hande Erçel) karşı karşıyadır. Şirketin varlığının devamı, Ege’nin Çeşme’de yerleştiği ve sörf okulu kurduğu koya dev bir otel yapılmasına bağlıdır. Şehirli Aslı ve Çeşmeli Ege, tüm farklılıklarına rağmen ne kadar benzer olduklarını kısa bir süre sonra anlayacaklardır. Bu fütursuz ikili, şirketlerine mi, sörf koyuna mı yoksa birbirlerine mi sahip çıkacaklardır?