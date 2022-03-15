Ezel Akay'ın son filmi Osman Sekiz'e 'Bergen' ertelemesi

15 Mart 2022 Salı, 12:32

Sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve 4 Mart'ta vizyona giren 'Bergen' filminin gişe liderliği, bu hafta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan bazı yerli filmlerin ertelenmesine sebep oldu. Rock filmin yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Kemal Uçar'ın kaleme aldığı, Ezel Akay'ın yeni filmi Osman Sekiz ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

Bergen filminin sinemaseverler tarafından büyük ilgi gördüğü şu günlerde sinema salonu işletmecileri dağıtımcı firma CGV Mars ile iletişime geçerek Osman Sekiz'in vizyon tarihinin ertelenmesi talebinde bulundu.

Buna göre, başrollerinde Tim Seyfi ve Begüm Birgören yer aldığı ve 18 Mart'ta vizyona girmesi beklenen Osman Sekiz'in vizyon tarihi 1 Nisan 2022'ye alındı.

'BERGEN'İ DAHA FAZLA SALONDA OYNATMAK İÇİN'

"Osman Sekiz" filminin yönetmeni Ezel Akay, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, dağıtımcıların "Bergen" filmini daha fazla salonda oynatabilmek için "Osman Sekiz"in bir hafta ertelenmesini istediklerini duyurdu.

Akay paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Sinemacı Macerası: Dağıtımcımız CGVMars aradı, Ordulu bir salonun talebi: 'Osman8 bir hafta ertelense de biz 6 salonda Bergen oynatsak!' Ben hemen uyandım ve yapımcımız Ömer Kaya’yı aradım: Önce AVRUPA 24 Mart, ne dersin? YES ve Jawohl! Ve Türkiye’de 1 Nisan’a erteledik Osman8’i! Bergen 6-7 milyona koşuyor! Salonlar kazansın! Amaaaa Sonra da biz. (salonlara mesaj:) 2022 sinema yılı olsun!"

"Okul Tıraşı" filminin yönetmeni Ferit Karahan da sosyal medya hesabından "Okul Tıraşı"nın vizyon tarihinin ertelendiğini duyurdu.

Okul Tıraşı’nın vizyon takvimi ileri bir tarihe ertelenmiştir. https://t.co/ZPjRtWOQSj — ferit karahan (@karahanferit) March 14, 2022

İKİNCİ HAFTASINDA SEYİRCİ SAYISINI ARTIRDI

Geçen hafta vizyona giren ve 718 bin 43 kişi tarafından seyredilerek tüm zamanların en iyi biyografi ve drama filmi açılış rekoruna sahip olan "Bergen" ikinci hafta sonunda bu performansının üstüne çıktı.

Box Office Türkiye'nin aktardığı verilere göre, gişe liderliğini sürdüren filmin izleyici sayısı 981 bin 187 oldu. Böylece son beş yılın en iyi ikinci hafta performansına imza atan filmin toplam izleyici sayısı ise 2 milyon 644 bine ulaştı.