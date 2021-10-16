Yönetmen Ezel Akay: Squid Game 'eften püften' bir dizi

16 Ekim 2021 Cumartesi, 09:44

Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programına konuk olan yönetmen Ezel Akay, Squid Game ile ilgili, "Çok düzgün çekilmiş ama Avrupalı bilimkurgulara göre çok eften püften bir yapısı var. Birçok detayı aklayarak, sahicilik kısmını çok önemsemeyerek yapılmış bir dizi ama izlemesi kolay" yorumunda bulundu.

Squid Game, Netflix'in ilk 28 günde en çok izlenen yapımı olarak kayıtlara geçti.

Dijital yayın platformu Netflix'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 17 Eylül'de yayına giren 9 bölümlük 'Squid Game' dizisi ilk 28 günde 111 milyon kişi tarafından izlenerek 'Bridgerton' dizisinden birinciliği almış oldu.

Dünya genelinde 209 milyon kullanıcısı olan Netflix bir yapım en az 2 dakika izlendiğinde bunu bir tam izlenme olarak kabul ediyor.

İzlenme rekorları kıran Squid Game, Türkiye'de de en çok izlenen dizilerden biri olmayı başardı. Google’da yapılan herhangi bir yaygın arama formuna dair istatistikler sunan Trends aracı, Netflix dizisi Squid Game’in Türkiye'de en çok ilgi gördüğü 10 şehri açıkladı.

Buna göre Ardahan 100 tam puan alarak ilk sırada olurken, ilk 25 şehir listesinde üç büyükşehir yer almıyor.

