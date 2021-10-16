Yönetmen Ezel Akay: Squid Game 'eften püften' bir dizi
Ünlü yönetmen Ezel Akay, dijital yayın platformu Netflix'in izlenme rekorları kıran Squid Game adlı dizisinin 'eften püften' olduğunu söyledi. Dizi ilk 28 günde 111 milyon kişi tarafından izlenmişti.
Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programına konuk olan yönetmen
Ezel Akay, Squid Game ile ilgili, "Çok düzgün çekilmiş ama Avrupalı
bilimkurgulara göre çok eften püften bir yapısı var. Birçok detayı aklayarak,
sahicilik kısmını çok önemsemeyerek yapılmış bir dizi ama izlemesi kolay"
yorumunda bulundu.
Squid Game, Netflix'in ilk 28 günde en çok izlenen yapımı
olarak kayıtlara geçti.
Dijital yayın platformu Netflix'in Twitter hesabından
yapılan açıklamaya göre 17 Eylül'de yayına giren 9 bölümlük 'Squid Game' dizisi
ilk 28 günde 111 milyon kişi tarafından izlenerek 'Bridgerton' dizisinden
birinciliği almış oldu.
Dünya genelinde 209 milyon kullanıcısı olan Netflix bir
yapım en az 2 dakika izlendiğinde bunu bir tam izlenme olarak kabul ediyor.
İzlenme rekorları kıran Squid Game, Türkiye'de de en çok izlenen dizilerden biri olmayı başardı. Google’da yapılan herhangi bir yaygın arama formuna dair istatistikler sunan Trends aracı, Netflix dizisi Squid Game’in Türkiye'de en çok ilgi gördüğü 10 şehri açıkladı.
Buna göre Ardahan 100 tam puan alarak ilk sırada olurken, ilk 25 şehir listesinde üç büyükşehir yer almıyor.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- TÜGVA, Kim Milyoner Olmak İster'e de el atmış
- Zamlar 'minik', benzin pahalı değilmiş!
- Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda!
- Halil Falyalı Girne'de polise teslim oldu
- 'Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum...'
- ABD uyardı: Türkiye için savaş nedeni
- İşte yeni asgari ücret!
- Mersin Metrosu projesi için tarih belli oldu
- Merkez'in anketi: İşte yıl sonu enflasyon beklentisi
- Ömer Koç: Fevkalade üzüyor