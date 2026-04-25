Bartın’da saklı bir hazine: Gölderesi Şelalesi ilkbahar rengiyle büyüledi!

Batı Karadeniz’in yeşil kalbi Bartın, gizli kalmış doğal güzelliklerini sergilemeye devam ediyor. Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde, Armutçuoğlu Dağları’ndan doğan suyun şekillendirdiği Gölderesi Şelalesi, son dönemin en popüler doğa rotalarından biri haline geldi.

15 KİLOMETRELİK YOLCULUĞUN GÖRKEMLİ FİNALİ Kurucaşile ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, yaklaşık 15 kilometrelik bir dere yatağını katederek 10 metre yükseklikten dökülüyor. Zamanla aşınan kayaların oluşturduğu 3 basamaklı özel yapısı, bölgeyi diğer şelalelerden ayırarak görsel bir şölene dönüştürüyor. Dere boyunca irili ufaklı üç farklı şelalenin bulunduğu parkur, doğa yürüyüşçüleri için benzersiz bir deneyim sunuyor.

FOTO SAFARİ VE DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜLERİNİN ADRESİ Kestane, gürgen ve ardıç ağaçlarının oluşturduğu yoğun orman örtüsü, yerli ve yabancı turistler için "foto safari" imkanı sağlıyor. Bartın Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (BARDOKS74) üyeleri de mevsimin ilk yürüyüşlerinden birini bu rotada gerçekleştirerek baharın tadını çıkardı. Doğaseverler, kuş sesleri ve suyun huzur veren gürültüsü eşliğinde kilometrelerce yürüyerek stres attı.