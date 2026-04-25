Bartın’da saklı bir hazine: Gölderesi Şelalesi ilkbahar rengiyle büyüledi!
25.04.2026 11:34:00
Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı’nın eteklerinde yer alan Gölderesi Şelalesi, ilkbaharın gelişiyle birlikte eşsiz bir görünüme kavuştu. Yemyeşil ormanların arasından süzülen 3 basamaklı doğal yapısıyla dikkat çeken şelale, havadan görüntülenen büyüleyici manzarasıyla doğaseverleri kendine hayran bıraktı.

Batı Karadeniz’in yeşil kalbi Bartın, gizli kalmış doğal güzelliklerini sergilemeye devam ediyor. Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde, Armutçuoğlu Dağları’ndan doğan suyun şekillendirdiği Gölderesi Şelalesi, son dönemin en popüler doğa rotalarından biri haline geldi.

15 KİLOMETRELİK YOLCULUĞUN GÖRKEMLİ FİNALİ

Kurucaşile ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, yaklaşık 15 kilometrelik bir dere yatağını katederek 10 metre yükseklikten dökülüyor. Zamanla aşınan kayaların oluşturduğu 3 basamaklı özel yapısı, bölgeyi diğer şelalelerden ayırarak görsel bir şölene dönüştürüyor. Dere boyunca irili ufaklı üç farklı şelalenin bulunduğu parkur, doğa yürüyüşçüleri için benzersiz bir deneyim sunuyor.

FOTO SAFARİ VE DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜLERİNİN ADRESİ

Kestane, gürgen ve ardıç ağaçlarının oluşturduğu yoğun orman örtüsü, yerli ve yabancı turistler için "foto safari" imkanı sağlıyor. Bartın Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (BARDOKS74) üyeleri de mevsimin ilk yürüyüşlerinden birini bu rotada gerçekleştirerek baharın tadını çıkardı. Doğaseverler, kuş sesleri ve suyun huzur veren gürültüsü eşliğinde kilometrelerce yürüyerek stres attı.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ: YEŞİL VE MAVİNİN DANSI

Bölgenin el değmemiş doğası, havadan çekilen dron görüntüleriyle bir kez daha gözler önüne serildi. İlkbaharın tüm renklerini barındıran orman örtüsünün içindeki şelalenin berrak suyu, Karadeniz’in hırçın ama bir o kadar da davetkar doğasını yansıtıyor. Turizm potansiyeli her geçen gün artan Gölderesi Şelalesi, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin listenin ilk sırasına yerleşmiş durumda.

Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu: 10 metreyi geçen sarkıtlar oluştu! Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle Sırakayalar Şelalesi donarken, boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.
Bartın'da doğanın sürprizi: Kar yağışı sonrası ikinci şelale oluştu! Bartın'ın Ulus ilçesinde 'Aşk acısını dindiren şelale' olarak ünlenen Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi'nde, yoğun kar yağışlarının ardından kaya oyuğunda ikinci bir şelale oluştu. Görülmeye değer manzara dron ile görüntülendi.
Görüntü Dalaman'dan: Sağanak sonrası 100 metrelik 'doğal şelale' oluştu Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı kırsal Elcik Mahallesi'nde, sağanak yağış sonrası yaklaşık 100 metrelik şelale oluştu.