Basel Adra kimdir? Filistinli yönetmen Basel Adra kaç yaşında?
2025 yılının Oscar Ödülleri sahipleriyle buluştu. “En İyi Belgesel Ödülü”nün sahipleri geceye damga vurdu. Filistinli aktivist Basel Adra ile İsrailli gazeteci Yuval Abraham’ın bir araya gelerek Filistinlilerin mücadelesini anlattığı “No Other Land” (Başka Toprak Yok) adlı yapım alkışları topladı. Peki, Basel Adra kimdir? Filistinli yönetmen Basel Adra kaç yaşında?
Oscar Ödülleri'nde en iyiler belirlendi. En iyi uzun metraj belgesel ödülünü kazanan No Other Land adlı filmin biri Filistinli diğeri İsrailli olan iki yönetmeni etkileyici bir teşekkür konuşması yaptı. Peki, Basel Adra kimdir? Filistinli yönetmen Basel Adra kaç yaşında?
BASEL ADRA KİMDİR?
Basel Adra 13 Haziran 1996 doğumlu Filistinli bir aktivist, avukat, gazeteci ve yönetmendir. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinli köylüleri kovma girişimlerini ve İsrailli yerleşimcilerle yaşadıkları şiddetli karşılaşmaları belgelemiştir.
Adra, 2024 belgesel filmi No Other Land'i İsrailli gazeteci Yuval Abraham ve iki aktivistle birlikte ortak yazdı ve ortak yönetti. Film, Adra'nın büyüdüğü kuşatma altındaki Masafer Yatta topluluğunun sıkıntılarını ele alıyor ve İsrail güçlerinin evleri yıkıp nesillerdir orada yaşayan aileleri zorla göç ettirerek askeri eğitim amaçlı toprakları talep ettiğini gösteriyor. 74. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde prömiyerini yaptı ve En İyi Belgesel Film dalında Panorama Seyirci Ödülü ve Berlinale Belgesel Film Ödülü'nü kazandı. Film, 2025'te En İyi Belgesel Uzun Metraj Film dalında Akademi Ödülü'nü kazandı.
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