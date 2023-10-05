Basılı yayıma son vermişti, Şok gazetesi geri dönüyor

20 yıl süren yayım hayatı sonrasında 2022 yılında basılı yayıma son veren Şok gazetesinde yeni dönem başladı. Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna Ali Avcu'nun geçtiği gazete tekrar basılmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:04
Basılı yayıma son vermişti, Şok gazetesi geri dönüyor
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2002 yılında kurulan ve uzun yıllardır Türkiye medya sektöründe yer alan Şok gazetesi, 2022 yılında yazılı yayımını sonlandırmıştı. Son bir yıldır sadece internet üzerinden okurlarına ulaşan Şok, bu haftadan itibaren yeni bir ekiple basılı olarak yeniden yayın hayatına başlama kararı almıştır.

YENİ SLOGAN YENİ EKİP

Yeni Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu liderliğindeki ekip, Şok gazetesini daha da güçlendirme hedefinde. Gazetenin ekibine katılan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Ercan Çankaya, Haber Müdürü Serdar Yüce ve Neslihan Canbolat ile birlikte, "Bağımsızdır, Halkı Tutar" sloganıyla yola çıkan Şok, okurlarına daha güçlü ve etkili bir şekilde hizmet vermeyi amaçlıyor.


Şok gazetesi Ali Avcu

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