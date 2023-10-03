Son dakika... Gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı: İfadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 14:51

Güncelleme: 03.10.2023 - 15:32

Ankara Kızılay'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk TV isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Arslan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

İFADESİNE CUMHURİYET ULAŞTI

Serbest bırakılan gazeteci Ayşenur Arslan'ın ifadesi de ortaya çıktı.

Aslan savcılık sorgusunda 2012’den bu yana ‘Medya Mahallesi’ isimli programın moderatörlüğünü Halk TV’de yaptığını hatırlatarak, soruşturmaya konu sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Aslan, ifadesinin devamında “Cümlelerim gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da, kast ettiğim ve işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı’nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında, kendisine yönelik mesaj olabilir bende hasıl oldu” dedi.

‘BAKANLIĞA MESAJ VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM’

Gazeteci Aslan, ifadesinin devamında “Zira, son zamanlarda uyuşturucu tacirlerine ve çıkar amaçlı suç örgütlerine gerçekleştirilen çok sayıda operasyon oldu. Eylemin gerçekleştirilme biçimini düşünerek, acaba bir takım suç odakları, benzetme yaparak, ‘emniyet teşkilatına ve İçişleri Bakanlığına, sindirme maksatlı mesaj veriyor olabilir’ diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

İfadesinin devamında “Ne programda ne şu anda ifadem esnasında terörü güzelleyici, ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz” diye konuştu.

"YAPILAN EYLEMİ LANETLİYORUM"

Aslan devamında şunları kaydetti:

“Meydana gelen eylemi, programda olduğu gibi burada da lanetliyorum. Yukarıda söz ettiğim gibi, güvenlik bürokrasisinin son zamanlarda başarılı şekilde sürdürdüğü politikasına yönelik bir takım güçlerin, terör örgütü kılığına bürünerek mesaj vermiş olabileceği ihtimalini sorgulamak istedim. Tekrar etmem gerekirse, terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir.”