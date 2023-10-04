Canlı yayında pankart açan Rus gazeteciye hapis cezası

Yayınlanma: 04.10.2023 - 13:41

Güncelleme: 04.10.2023 - 13:41

Rusya'da televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında "savaşa hayır" yazılı pankart açarak Rusya-Ukrayna savaşını protesto eden gazeteci Marina Ovsyannikova'nın, sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

AFP'de yer alan habere göre, Mahkeme, Ovsyannikova'nın "Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında bilerek yanlış bilgi yaymaktan" suçlu bulunduğunu açıkladı.

Eski bir devlet televizyonu çalışanı olan Ovsyannikova, söz konusu pankartı açtıktan sonra para cezasına çarptırılmış ve ev hapsine alınmıştı. 45 yaşındaki gazeteci, avukatının "tutuklanacağı" yönünde yaptığı uyarı sonrasında kızıyla birlikte ev hapsinden kaçarak Avrupa'ya yerleşmişti.

Marina Ovsyannikova’nın avukatı Dmitri Zakhvatov, “Ovsyannikova ve kızı, ev hapsinde tutulduğu adresten kaçtıktan birkaç saat sonra Rusya’dan ayrıldı. Şu anda Avrupa’dalar” demişti.

SAVAŞA HAYIR PANKARTI DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal”da Mart 2022'de, akşam haberlerinin yayınlandığı sırada elinde "savaşa hayır" yazılı pankartla spikerin arkasından ekrana çıkan Ovsyannikova, protestosunun ardından gözaltına alınmıştı.

Ovsyannikova, Moskova’da çıkarıldığı mahkemede, haber vermeden halka açık etkinlik düzenlemeyle ilgili yasayı ihlalden yargılanmış ve 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı.

Babası Ukraynalı, annesi Rus olan Odessa doğumlu gazeteci, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.