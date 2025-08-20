Basit adımlarla ışıl ışıl ve pürüzsüz tırnaklara kavuşun: Evde manikür yapmanın 7 püf noktası

Güzel ve bakımlı eller, kişisel bakımın en dikkat çeken detaylarından biridir. Ancak her zaman kuaföre gitmek mümkün olmayabilir. Neyse ki, birkaç pratik yöntemle evde kendi manikürünüzü yaparak profesyonel bir görünüm elde edebilirsiniz. Doğru ürünleri kullanmak, tırnak ve ellerinizi doğru şekilde hazırlamak, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazanmanıza yardımcı olur. Peki, hangi basit adımlarla ışıl ışıl ve pürüzsüz tırnaklara kavuşabilirsiniz? İşte, evde manikür yapmanın 7 püf noktası...

EVDE MANİKÜR YAPMANIN 7 PÜF NOKTASI

1. Elleriniz ve tırnaklarınızı temizleyin

Maniküre başlamadan önce ellerinizi iyice yıkayın ve varsa eski ojeleri asetonsuz bir oje çıkarıcıyla temizleyin. Bu adım, yeni manikür için pürüzsüz bir zemin hazırlar.

2. Tırnaklarınıza şekil verin

Tırnak makasıyla fazla uzamış kısımları kesin ve ardından törpü ile dilediğiniz şekli verin. Yuvarlak, kare ya da badem şeklinde tırnaklar arasından size en çok yakışanı tercih edebilirsiniz.

3. Elleriniz ve tırnaklarınızı yumuşatın

Ilık su dolu bir kapta ellerinizi 5-10 dakika bekletmek, tırnak etlerinin yumuşamasını sağlar. Böylece kütikül bakımı daha kolay olur.

4. Kütikülleri nazikçe geri itin

Kütikül itici bir çubuk yardımıyla yumuşamış etleri nazikçe geriye itin. Asla fazla kesmeyin; aksi halde enfeksiyon riski artabilir.

5. Ellerinizi ve tırnaklarınızı nemlendirin

Manikürün en önemli adımlarından biri nemlendirmedir. Besleyici bir el kremi veya doğal yağlarla masaj yaparak tırnaklarınızı güçlendirebilirsiniz.

6. Oje sürme işlemi

Ojeden önce şeffaf bir baz uygulayarak tırnak yüzeyini koruyun. Ardından dilediğiniz renkte ojeyi ince katmanlar halinde sürün. Son olarak parlaklık ve kalıcılık için top coat kullanın.

7. Düzenli bakım yapın

Evde manikürün kalıcı olması için haftada en az bir kez nemlendirme ve törpüleme yapmayı ihmal etmeyin.