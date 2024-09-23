Başkent'in yanı başında yetişiyor! Doktor tavsiyesi ile ekti... Yıllık 200 ton üretiliyor

Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:28

Güncelleme: 23.09.2024 - 10:28

Genellikle Asya ve Orta Doğu ülkelerinde yetişen hünnap ve Çin hurması olarak da bilinen hünnap meyvesinin hasadı başladı. Başkent'in yanı başında Güdül ilçesinde yetiştirilen hünnaba ilgi büyük. Güney Asya'ya özgü bir meyve olan hünnap elmaya olan benzerliği ve lezzetiyle vatandaşlardan tam not alıyor. Küçük ve yuvarlak bir yapıya sahip olan meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Hünnap meyvesinin kemikleri güçlendirdiği, uykusuzluğa iyi geldiği ve kan dolaşımını düzenlediği belirtiliyor.

Atalarından kalan arsasına hünnap ağaçları diken ve her yıl yüzlerce kilo hasat eden 70 yaşındaki Ruftane Babaoğlu, torunlarının isteğiyle bahçeye çevirdiği arsasından çıkan hünnapları gelire dönüştürüyor. Sabahları ATV sürerek bahçenin bakımlarını yaptığını söyleyen Babaoğlı, “Çocukla istediği için burayı bahçe yaptık, hünnap ağacı diktik. Sabahları geliyoruz, ATV'ye biniyoruz. Hünnap her şeye iyi sağlığa ve şekere iyi geliyor. Doktorlar söylüyor yiyin için diye çok faydalı. Onun için biz de özlendik işte. Diktik, yetiştirdik bu hale getirdik. Benim bahçemde 250-300 kilo çıkıyor. Geçen sene 50 liraya sattık. Bu yıl 75 liraya satıyoruz. Çocuklarım Ankara'ya götürüyorlar. Müşterileri var alıştır artık herkes istiyor” dedi.

"YILLIK EN AŞAĞI 200 TONA YAKIN ÇIKAR"

İlçede yılda 200 tona yakın hünnap hasadı yapıldığını belirten Güdül ilçesine bağlı Yeşilöz mahalle muhtarı Osman Odabaşı, “Bu ağaçları Antalya Kemalpaşa'dan getirdim. Bütün ilçemiz bu ağaçlardan dikti. Bütün meyve satışı mükemmel. Kilosu 75 liradan satılıyor. Toplaması kolay, satması, pazarlaması çok kolay. Tembel işi iki işi istediği kadar hünnap yetiştirebilir. Hünnap bazı hastalıklara iyi geliyor kalp ve şeker gibi hastalıklara iyi geliyor. Şeker hastası olan çoğu kişi bize sipariş veriyorlar. Hünnap yetiştirmek çok kolay ne kadar su verirsen o kadar verim olur. Soğuk vurma derdi olmaz. Güdül ilçemizde yıllık en aşağı 200 tona yakın çıkar. Herkes iyi kötü bu meyveyi Güdül'de yetiştirir. Bu Hünnap elmaya benziyor ama çoğu kişi bu meyveyi bilmiyor. Bunun ana vatanı Amasya'dır. Aroması bol yemesi kolay. Bir dakika 10 tane bile yiyebilirsin” diye konuştu.