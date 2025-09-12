Başlangıçtan uzmanlığa: Makyaj çantasında olması gerekenler

Makyaj, hem günlük yaşamda hem de özel günlerde kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan önemli bir araçtır. Ancak etkili ve kusursuz bir görünüm için doğru ürünleri yanınızda bulundurmak şarttır. 0’dan makyaj çantası hazırlamak isteyenler için hazırladığımız rehber, temel ürünlerden uygulama araçlarına kadar her detayı kapsıyor. İşte adım adım eksiksiz makyaj çantası oluşturmanın yolu…

BB / CC KREM VEYA FONDÖTEN

Cilt tonunu eşitlemek ve pürüzsüz bir baz oluşturmak için kullanılır.

Yeni başlayanlar için BB krem daha pratiktir, fondöten ise daha kapatıcıdır.

KAPATICI

Göz altı morlukları, sivilce ve lekeleri gizlemek için.

Uygulama: Göz altına üçgen şeklinde sürülür, daha aydınlık bir görünüm sağlar.

PUDRA

Parlamayı önler ve makyajın sabit kalmasını sağlar.

Hem transparan hem de cilt tonuna uygun pudralar tercih edilebilir.

ALLIK

Yanağa doğal renk ve canlılık verir.

Günlük kullanım için soft tonlar, özel günler için daha yoğun renkler seçilebilir.

BRONZER / KONTÜR (İSTEĞE BAĞLI)

Yüz hatlarını belirginleştirir ve elmacık kemiklerini öne çıkarır.

HİGHLİGHTER / AYDINLATICI (İSTEĞE BAĞLI)

Elmacık kemikleri, burun köprüsü ve dudak üstüne hafif dokunuşlarla ışık yansıması sağlar.

FAR PALETİ

En az 3-4 renkli palet tercih edin.

Günlük ve gece makyajı için uygun tonlar olmalı.

EYELİNER / GÖZ KALEMİ

Gözleri belirginleştirir ve bakışları öne çıkarır.

Sıvı, jel veya kalem formunda olabilir.

MASKARA

Kirpikleri kıvırır, hacim ve uzunluk kazandırır.

Günlük kullanımda tek kat, özel günlerde kat kat uygulanabilir.

KAŞ KALEMİ / KAŞ FARI

Kaş boşluklarını doldurur ve kaşları şekillendirir.

Renk, kaş doğal tonunuza uygun seçilmelidir.

DUDAK KALEMİ

Rujun taşmasını önler ve dudak hattını belirginleştirir.

RUJ

En az bir nude ve bir kırmızı ton olmalı.

Günlük ve özel gün makyajına uyum sağlar.

DUDAK PARLATICISI / LİP BALM

Dudakları nemlendirir ve daha dolgun görünmesini sağlar.

MAKYAJ FIRÇALARI

Fondöten, allık, bronzer, far ve aydınlatıcı için gerekli.

MAKYAJ SÜNGERİ / BLENDER

Fondöten ve kapatıcıyı eşit şekilde dağıtmak için.

KİRPİK KIVIRICI

Kirpikleri yukarı kaldırır ve bakışları etkileyici hale getirir.

KAŞ FIRÇASI (SPOOLİE)

Kaşları tarayıp şekillendirmek için kullanılır.

PRİMER (MAKYAJ BAZI)

Makyajın kalıcılığını artırır ve cildi pürüzsüz gösterir.

MAKYAJ SABİTLEYİCİ SPREY

Gün boyu taze ve doğal bir görünüm sağlar.

MAKYAJ TEMİZLEME MENDİLİ / ISLAK MENDİL

Acil rötuş veya temizlik için pratik çözümdür.