Başrol oyuncusu hayatını kaybetmişti: Gen V yapımcılarından yeni açıklama

Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:36

Güncelleme: 07.05.2024 - 12:36

"The Boys" evreninden doğan 'Gen V' dizisi, trajik bir kaybın ardından prodüksiyonunun süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Dizide Andre Anderson karakterini canlandıran Chance Perdomo'nun geçtiğimiz ay motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirmesinin ardından, yapım ekibi yeni bir oyuncu seçmeyi reddetti ve karakterin hikayesini yeniden tasarlamak için zaman ayıracaklarını açıkladı.

Gen V dizisinin yapımcıları, Perdomo'nun mirasını onurlandırmak amacıyla Andre Anderson karakterinin rolünü başka bir oyuncuya devretmeyeceklerini belirtti. Sosyal medyada yapılan açıklamada, "Chance Perdomo'nun trajik kaybıyla baş etmeye çalışırken, Gen V'deki herkes, onun anısına saygı göstermenin en iyi yolunu bulmaya kararlı. Rolü başka bir oyuncuya vermeyeceğiz çünkü kimse Chance'in yerini dolduramaz" denildi.

Gen V dizisi, gelecek nesil süper kahramanları konu alarak üniversiteye giden gençlerin yaşamlarına odaklanıyor. Kadroda Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas ve Marco Pigossi gibi isimler yer alıyor.

Prodüksiyon ekibi, mayısta başlaması planlanan ikinci sezon çekimleri öncesinde hikayeyi yeniden düzenlemek için çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Sezon boyunca Chance Perdomo'nun karakteri ve mirası özel bir önemle onurlandırılacak.