'Sabrina'nın yıldızı Chance Perdomo hayatını kaybetti

Oyuncu Chance Perdomo, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:24
'Sabrina'nın yıldızı Chance Perdomo hayatını kaybetti
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Netflix dizisi 'Chilling Adventures of Sabrina'daki rolüyle tanınan oyuncu Chance Perdomo, bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 

Chance Perdomo’nun basın temsilcisi Variety'ye yaptığı açıklamada, "Chance Perdomo'nun bir motosiklet kazası sonucu zamansız vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadesini kullandı. 

Açıklamada kazaya karışan başka bir isim olmadığı da belirtilirken, Perdomo için "Sanata olan tutkusu ve hayata karşı doymak bilmez iştahı onu tanıyan herkes tarafından hissediliyordu ve sıcaklığı en sevdiği kişilerde devam edecek" denildi. 


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