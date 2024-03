Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 14:00

Chance Perdomo'nun ölüm haberinin ardından yurttaşlar genç oyuncunun neden hayatını kaybettiğinin merak etti. Chilling Adventures of Sabrina dizisinde canlandırdığı Ambrose Spellman karakteri ile tanınan Perdomo'nun hayatı merak edildi. Peki, Chance Perdomo kim, kaç yaşında, nereli? Chance Perdomo neden öldü? İşte ayrıntılar...

CHANCE PERMODO KİMDİR?

Chance Perdomo, 19 Ekim 1996'da Los Angeles, California'da doğdu. Kariyerine çocukluk döneminde tiyatroya ilgi duyarak başladı ve zamanla profesyonel bir oyuncu oldu.

Perdomo'nun televizyon kariyeri, 2017 yılında CBBC uyarlaması Hetty Feather'ın üçüncü serisinde Henry Goodall rolüyle başladı. Daha sonra, 2018'de BBC Three draması Killed by My Debt'teki performansıyla Bir Britanya Akademisi Televizyon Ödülü'ne aday gösterildi.

Netflix dizisi Chilling Adventures of Sabrina'da Ambrose Spellman rolünü üstlendi. Bu rolle dünya çapında tanındı ve geniş bir hayran kitlesi edindi. Ayrıca, sinema filmlerinde de rol aldı ve Finlandiya televizyon dizisi Moominvalley'in üçüncü sezonunda Snork karakterini seslendirdi.

Son olarak, The Boys dizisinin bir yan ürünü olan Gen V'de Andre Anderson rolünde hayat verdi.

CHANCE PERMODO NEDEN ÖLDÜ?

Chance Perdomo, 30 Mart 2024 tarihinde bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, Perdomo'nun kazada tek başına olduğunu doğruladı.

CHANCE PERMODO HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hetty Feather - Henry Goodall

Shakespeare & Hathaway: Private Investigators - Hamish Kingly

Killed by My Debt - Jerome Rogers

Midsomer Murders - Leo Scott

Chilling Adventures of Sabrina - Ambrose Spellman

Moominvalley - Snork

Gen V - Andre Anderson

CHANCE PERMODO HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Longfield Drive - Rodell

The Importance of Skin - Ryan

After We Fell - Landon Gibson

After Ever Happy - Landon Gibson

After Everything - Landon Gibson