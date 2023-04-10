Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı 'Terzi'den ilk fragman

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:39

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 11:40

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Netflix dizisi 'Terzi', 2 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak. Diziden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi başarılı isimler yer alıyor.

Genç ve yetenekli bir terzi olan Peyami’nin hikayesinin anlatıldığı dizide Peyami, dedesinin ölümünden sonra herkesten gizlediği babasının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır.