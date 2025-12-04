Batman'ın tescilli lezzetinde ekim başladı: Bozulmadan 1 yıl dayanıyor...

Kayıklı köyünde ekim hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaretle tescillenen sarımsağı toprakla buluşturuyor.

Tarlasının bir dekarında tescilli sarımsağı ekmeye başlayan Mehmet Beşir Ayten, AA muhabirine, bu ürünün bozulmadan bir yıl dayanabildiğini, tadının da çok güzel olduğunu söyledi.

Ekim çalışmaları hakkında bilgi veren Ayten, şöyle devam etti:

"Sarımsaklarımızı tek tek toprağın altına koyuyoruz. Sarımsağımız susuz olarak yetişiyor. Geçen sene yağmur yağmadığı için fazla verim alamadık. Yine ekim yapıyoruz ama inşallah bu sene yağmurlu geçer. Daha verimli, daha güzel olur. Bu sarımsak doğaldır. Sadece hayvan gübresini tarlaya atıyoruz."

Üretici Mehmet Sait Ayten de tarlasının yaklaşık 2 dönümünde sarımsak yetiştirdiğini belirtti.

Ekim döneminde köylülerin birbirine destek olduğunu dile getiren Ayten, "Sarımsağımız yaşken şekerli ama kuruduğu zaman şekeri kalmıyor. Kışın başlarında ekip haziranda hasat ediyoruz." dedi.