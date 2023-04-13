Batman'in efsane kötüsünün dizisi geliyor!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:03

Güncelleme: 13.04.2023 - 14:03

Milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en popüler film ve dizi platformlarından biri olan HBO Max’ın geçtiğimiz aylarda tamamen yenileneceği ve Discovery+ ile birleşeceği duyurulmuştu.

Şirketin basın toplantısında yaptığı açıklamalara göre yeni ismiyle “Max” platformu, HBO Max’in çıkışından tam üç yıl sonra, 23 Mayıs 2023’te ABD’de resmen çıkış yapacak.

PENGUIN MAX'E GELİYOR

Şirket, gerçekleştirilen tanıtım etkinliği kapsamında geçtiğimiz yıl çıkan The Batman filminde yer alan Penguin karakterinin dizisinden de bir tanıtım videosu paylaştı.

Fragman “The Penguin” dizisinin 2024 yılında geleceğini gösteriyor. Ayrıca yapımın prodüksiyon aşamasında olduğu da görülebiliyor.

Batman’in en azılı düşmanlarından olan Penguin’i anlatacak yapımın başrolünde filmde de olduğu gibi Colin Farrell’ı göreceğiz.

The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves de dizinin yapımcıları arasında yer alıyor.

Açıklanan bilgilere göre; The Penguin, 8 bölümden oluşan bir mini dizi olacak.