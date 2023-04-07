Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:11

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:14

SpaceX'in yeni nesil Starlink uyduları uzaydan düşmeye başladı. SpaceX'in internet uydularını takip eden Harvard-Smithsonian astrofizikçisi Jonathan McDowell'e göre, 30062 olarak belirlenen Starlink uydusu Pazartesi günü Kaliforniya kıyılarından Dünya atmosferine yeniden girdi. Uydu büyük olasılıkla atmosfere girişi sırasında yandı.

McDowell, Twitter'da, Starlink V2 Mini'lerden üçünün belirlenmiş operasyonel yörüngelerine ulaşmak için irtifalarını yükseltirken, birinin kontrollü bir yörüngeden sapma manevrası gerçekleştiğini kaydetti.

Geçen ay, Starlink Insider, yakın zamanda fırlatılan uydu grubunun yükselmek yerine yavaşça düştüğünü ilk fark edenlerden biri olmuştu. SpaceX CEO'su Elon Musk, V2 Mini'lerin durumuyla ilgili spekülasyonlara yanıt olarak, uyduların "bazı sorunlar yaşadığını" ve bazılarının yörüngeden çıkarılacağını, diğerlerinin ise hala test edileceğini açıkladı.

V2 Mini'lerin amacı, SpaceX'in internet mega takımyıldızının kapasitesini artırmasına yardımcı olmak ve şirket tam boyutlu yeni nesil uydularını fırlatana kadar Starlink'in artan talebi için boşluğu doldurmaktı.

SpaceX'in geçen ay ikinci bir V2 Mini grubu fırlatmayı planladığı bildirildi ancak şirketin şu anda minyatür uydularının nerede durduğu belli değil.