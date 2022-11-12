Batman'in 'sesi' Kevin Conroy hayatını kaybetti

12 Kasım 2022 Cumartesi, 09:30

Batman: The Animated Series ve Arkham video oyun serisinde Batman’i seslendiren Kevin Conroy, 66 yaşında hayatını kaybetti. Ayrıca DC Animated Universe’deki birçok yapımda Batman karakterine hayat verdi.

Oyuncunun ajansı ve ailesi tarafından doğrulanan açıklamaya göre, Conroy’un bir süredir kanser tedavisi gördüğü ifade edildi.

PEK ÇOK KARAKTERE HAYAT VERDİ

ABD doğumlu oyuncu, kariyerine 1984’te Hamlet oynayarak başladı. Dynasty, Another World ve Cheers gibi TV dizilerinde yan rollerde yer aldı.

Kariyerinin en önemli noktasına ise 1992’de başlayan Batman: The Animated Series ile ulaştı.

1992-1995 arasında devam eden The Animated Series’ten sonra birçok DC filminde Batman seslendirdi. DC’nin devam yapımları olan Batman Beyond, Justice League ve Justice League Unlimited’da boy gösterdi.

Oyun dünyasında ise Arkham video oyunları serisinin arkasındaki ses oldu.