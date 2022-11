Rıza Akın hayatını kaybetti: 'Ülke sinemasının biraz geç keşfettiği özel oyunculardandı'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 14:50

Berza Şimşek

BBC Türkçe

Oyuncu Rıza Akın 65 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akın geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyata alınan oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. Oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar dün Twitter’dan yaptığı paylaşımda Rıza Akın'ın ameliyattan sonra yoğun bakıma alındığını duyurmuştu.

Samancılar, bu sabah ise Rıza Akın’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rıza Akın için perşembe günü saat 12.00’de İstanbul Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması’nda tören düzenlenecek. Akın cuma günü doğup büyüdüğü Adana’da toprağa verilecek.

'ZOR RASTLANAN, ÖZEL BİR RUHTU'

BBC Türkçe’ye konuşan oyuncu Cansu Fırıncı, Rıza Akın ile dizilerde tanıştığını ve merhum oyuncuya en son mayıs ayında İzmir’de gerçekleşen Balkan Panorama Film Festivali’nde rastladığını belirterek, “Enerjisi son derece yüksekti her zamanki gibi ve yine o kendine has mizah duygusu, esprileri, her şeyiyle oldukça sağlıklı görünüyordu. Gerçekten üzücü ve beklenmedik bir kayıp olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Fırıncı, Rıza Akın’ı şu sözlerle tanımladı:

“Nevi şahsına münhasır bir insandı. Çok keskin bir zekası vardı. Mesleğine titizlikle bağlıydı. Oturup muhabbet etmekten çok büyük keyif aldığınız, dinlemek istediğiniz, anlatırken didaktik olmayan bir yöntemle konuşan ama sohbetin sonunda gerçekten de faydalandığınız, anekdotları çok iyi aktaran bir insandı. Zor rastlanan, özel bir ruhtu.”

Film eleştirmeni Şenay Aydemir ise Altın Portakal ödüllü oyuncunun sinema tarihindeki yerini BBC Türkçe’ye şöyle anlattı:

“Rıza Akın ülke sinemasının biraz geç keşfettiği özel oyunculardandı. Biz onu, Tayfun Pirselimoğlu filmlerinde kılıktan kılığa girdiği, türlü türlü karakterlere büründüğü rolleriyle tanıdık. Ana akım filmler, televizyon dizileri ve daha birçok işte altına girdiği her rolün hakkına vermeyi başarmıştı. Öte yandan iyi bir yazardı.”

Akın ile en son eylül ayı ortasında Ayvalık Film Festivali’nde sohbet ettiğini belirten Aydemir, “Yeni bir kitap projesi için eşinin ülkesi Japonya’ya gideceğinden söz etmişti. Oyunculuğu kusursuz, kalemi güçlü, sohbeti lezzetli bir insandı Rıza Akın…” dedi.

RIZA AKIN KİMDİR?

15 Eylül 1957’de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak Adana'da doğdu.

Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü.

1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü.

2010’da 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Akın en son, yönetmenliğini Burak Kuka’nın yaptığı 'Sevmedim Deme' filminde rol almıştı.

Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile evliydi.