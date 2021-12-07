'Bay Müzik' olarak tarihe geçmişti: Ünlü rockçı John Miles yaşamını yitirdi
'Music' şarkısıyla bir döneme damgasını vuran İngiliz rockçı John Miles, 72 yaşında hayatını kaybetti. Klasik rock alanının önde gelen isimlerinden olan Miles; Pyramid, Stereotomy ve Gaudi albümleriyle de adından söz ettirmişti.
Jarrow doğumlu ünlü İngliiz rockçı John Miles 72 yaşında yaşamını yitirdi.
Acı haberi müzisyenin ailesi doğruladı.
İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Jarrow'da doğan Miles, 1976 yılında Birleşik Krallık listelerinde 3 numaraya kadar yükselen Music şarkısıyla gönülleri fethetmişti.
Tina Turner gibi isimlerle birlikte çalışan Miles'ın kısa süren bir hastalığın ardından hayatını kaybettiği duyuruldu.
Haber Global'de yer alan habere göre, klasik rock alanının önde gelen isimlerinden olan Miles, Jimmy Page, Joe Cooker, Stevie Wonder ve Alan Parsons Project'le de çalışmıştı.
John Miles; Pyramid, Stereotomy ve Gaudi albümleriyle de adından söz ettirmişti.
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