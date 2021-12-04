TRT'nin sevilen ekran yüzü yaşamını yitirdi
Çok uzun süre TRT'de çalışan duayen spiker ve programcı Tamer Karaboğalı 82 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Karaboğalı’nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.
Mesleğe ilk olarak 1970 yılında TRT’de başlayan usta spiker ve programcı Tamer Karaboğalı yaşamını yitirdi. Karaboğalı, 82 yaşındaydı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Tamer Karaboğalı’nın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Değerli meslektaşımız TRT emekli spiker ve programcılarından Tamer Karaboğalı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Karaboğalı’nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.”
TGC: Tamer Karaboğalı’nın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz— TGC (@TGCTr) December 3, 2021
İstanbul - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Tamer Karaboğalı 2 Aralık 2021 Perşembe günü vefat etti. https://t.co/ZajYOzamJf pic.twitter.com/ZfxyuPwHp6
Tamer Karaboğalı’nın cenazesi Şakirin Camisi’nden alınarak Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
TAMER KARABOĞALI KİMDİR?
1939 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Yüksek İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe 1970 yılında TRT’de spiker olarak başladı. Aynı kurumda programcı olarak çalışmalarını sürdürdü. Çok sayıda mesleki ödül sahibi olan Karaboğalı Sürekli Basın Kartı taşıyordu.
Karaboğalı evli, bir çocuk babasıydı.
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