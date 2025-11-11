Bayburt’ta hasat başladı: 43 köyde üretiliyor...

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Çiftetaş köyünde yapılan hasat etkinliğine katılarak, üreticilerle bir araya geldi. Kentte artan sulama yatırımlarıyla birlikte çiftçilerin münavebeye uygun ekim geçekleştirerek toprağı yormadan üretim yaptığını ifade eden Vali Eldivan, Bayburt’un tarımsal üretim kapasitesinin her geçen yıl yükseldiğini söyledi.

Şeker pancarının, Bayburt’ta en fazla gelir sağlayan tarım ürünlerinden biri olduğu, 2025 üretim sezonu kapsamında il genelinde 43 köyde 880 çiftçi tarafından toplam 38 bin dekar alanda ekim yapıldığı, bu yıl için 135 bin ton rekolte beklendiği bildirildi. Çiftetaş köyünde ise 41 üretici, 2 bin 870 dekar alanda şeker pancarı üretimi gerçekleştirdi.

Vali Mustafa Eldivan, üreticilere bereketli bir sezon dileyerek, "Çiftçilerimizin emeğiyle büyüyen bu bereketli üretim, ilimizin tarım potansiyelinin en güzel göstergesidir. Bizler de her aşamada üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi.