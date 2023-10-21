Bayburt'ta hasat başladı! 2 yılda 3 bin dekara çıktı...

Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:42

Güncelleme: 21.10.2023 - 12:44

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik desteğiyle 2021'de deneme amacıyla 600 dekarda üretimine başlanan çerezlik ayçiçeğinin ekim alanı, 2 yılda 3 bin dekara yükseldi.

Son yıllarda sulanabilir tarım alanlarının genişlemesiyle bitkisel ürün çeşitliliğinde artış sağlanan kentin verimli topraklarında, bugünlerde hasadı yapılan çerezlik ayçiçeği, verimiyle yüzleri güldürdü.

Merkeze bağlı Kitre köyünde çiftçiler, ilkbaharda ektikleri, aylardır gece gündüz demeden bakımını yaptıkları ürünü hasat ediyor.

Biçerdöverlerle yapılan hasatla boyu 2 metreyi bulan ayçiçeklerinden elde edilen çekirdekler, branda üzerinde kurutulmaya bırakılıyor.

Güneşin altında kurutulan çekirdekler, daha sonra çuvallara doldurulup araçlara yüklenerek bölgeye en yakın fabrikaların eleme tesislerine götürülüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik desteğiyle 2021'de deneme amacıyla 600 dekarda üretimine başlanan ve 3 bin dekara ulaşan alanda ekim yapan çiftçiler, dekar başına yaklaşık 450 kilogram ürün alıyor.