Bayburt’un köyünde yetişiyor: 400 dönüm araziye 60 bin fidan ekti!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 11:32

Güncelleme: 22.08.2024 - 11:32

Geçen yıl kurulan Elmalı Köyü Kalkındırma Kooperatifi yüzde 70 hibe destekli önemli bir projeye imza attı. 400 dönüm arazide 60 bin kuşburnu fidanı toprakla buluştu. 6 aylık bir süre sonrasında yapılan incelemelerde dikilen fidanların yüzde 99’dan fazlasının tuttuğu gözlemlenirken, ilk senede meyve veren ağaçlar bile oldu. Demirözü İlçe Tarım Müdürlüğü destekleri ile hayata geçen Elmalı Kuşburnu Projesi Bayburt’un en büyük kuşburnu projesi olurken, Türkiye’de de sayılı projelerinden biri olarak gösteriliyor.

Projeyle yakından ilgilenen köy sakinlerinden Katip Ataş, hazine arazisi üzerinde gerçekleşen projeyi gelecek yıllarda geliştireceklerini belirtti. 60 bin fidanla başlayan projenin 100 bin fidan hedefi ile hayata geçtiğini ve bu rakamı birkaç yıl içerisinde bulacaklarını söyledi.

Henüz 6 ay olmasına rağmen dikilen fidanların yüzde 99’unun tuttuğunu ifade eden Katip Ataş, “Bu sene az sayıda olsa da meyve görülen ağaçlarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren kooperatifimize çok büyük katkı sağlayacak. Bu katkılar köyümüze yansıyacak” dedi.

Pazar sıkıntısı çekmeyeceklerini söyleyen Katip Ataş, “Bu anlamda bu malı hemen sağlayacak iş insanlarımız var. Biz işin o tarafını hiç düşünmüyoruz” diye konuştu.