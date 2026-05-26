Bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2026 Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de bayram namazı saatleri belli oldu.

İstanbul’da bayram namazı sabah saat 06.12’de kılınacak. Ankara’da namaz vakti 05.59 olarak belirlenirken, İzmir’de ise bayram namazı 06.25’te eda edilecek.