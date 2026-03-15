Ramazan Bayramı yaklaşırken 2026 bayram tatilinin kaç gün olacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 Ramazan ayı 19 Şubat ile 19 Mart arasında idrak edilecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

- 19 Mart 2026 Perşembe arife

- 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. günü

- 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. günü

- 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. günü

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Şu anda resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olacak. Tatilin 9 güne tamamlanıp tamamlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.