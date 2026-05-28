Kurban Bayramı, resmi tatil kapsamında yer aldığı için kamu kurumları ve birçok özel sektör işletmesi bu süreçte hizmetine ara veriyor. Peki, Bayramda eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER KAPALI MI?

Kurban Bayramı süresince Türkiye genelindeki mahalle ve cadde eczaneleri (standart serbest eczaneler) tamamen kapalı olacaktır. Bayramda Eczane Mesai Durumu: Bayramın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba gününden başlayarak, bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar standart eczaneler hizmet vermeyecektir.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

e-Devlet Üzerinden Sorgulama: T.C. Sağlık Bakanlığı'nın e-Devlet kapısında yer alan "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmetini kullanarak Türkiye genelindeki tüm güncel nöbetçi eczaneleri harita konumlarıyla birlikte görüntüleyebilirsiniz.