Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayramda havanın nasıl olacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
KURBAN BAYRAMI’NDA İSTANBUL HAVA DURUMU
27 Mayıs 2026 Çarşamba: 20 derece, güneşli hava
28 Mayıs 2026 Perşembe: 21 derece, parçalı bulutlu
29 Mayıs 2026 Cuma: 22 derece, parçalı bulutlu
30 Mayıs 2026 Cumartesi: 22 derece, güneşli hava
KURBAN BAYRAMI’NDA ANKARA HAVA DURUMU
27 Mayıs 2026 Çarşamba: 21 derece, hafif parçalı bulutlu ve güneşli
28 Mayıs 2026 Perşembe: 22 derece, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma: 24 derece, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi: 24 derece, güneşli
KURBAN BAYRAMI’NDA İZMİR HAVA DURUMU
27 Mayıs 2026 Çarşamba: 26 derece, güneşli hava
28 Mayıs 2026 Perşembe: 27 derece, güneşli hava
29 Mayıs 2026 Cuma: 28 derece, güneşli hava
30 Mayıs 2026 Cumartesi: 29 derece, güneşli hava