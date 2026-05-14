Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

14.05.2026 11:43:00
Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlıyor. Toplam 4 gün sürecek olan bayram, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona eriyor. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayramda havanın nasıl olacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

KURBAN BAYRAMI’NDA İSTANBUL HAVA DURUMU

27 Mayıs 2026 Çarşamba: 20 derece, güneşli hava

28 Mayıs 2026 Perşembe: 21 derece, parçalı bulutlu

29 Mayıs 2026 Cuma: 22 derece, parçalı bulutlu

30 Mayıs 2026 Cumartesi: 22 derece, güneşli hava

KURBAN BAYRAMI’NDA ANKARA HAVA DURUMU

27 Mayıs 2026 Çarşamba: 21 derece, hafif parçalı bulutlu ve güneşli

28 Mayıs 2026 Perşembe: 22 derece, güneşli

29 Mayıs 2026 Cuma: 24 derece, güneşli

30 Mayıs 2026 Cumartesi: 24 derece, güneşli

KURBAN BAYRAMI’NDA İZMİR HAVA DURUMU

27 Mayıs 2026 Çarşamba: 26 derece, güneşli hava

28 Mayıs 2026 Perşembe: 27 derece, güneşli hava

29 Mayıs 2026 Cuma: 28 derece, güneşli hava

30 Mayıs 2026 Cumartesi: 29 derece, güneşli hava

