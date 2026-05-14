AKOM pazar gününe dikkat çekti: İstanbul'da hava nasıl olacak?

AKOM verilerine göre, bugün İstanbul'da öğle saatlerine kadar yağışlı bir hava etkili oluyor.

Sıcaklıklar öğle saatlerinde en fazla 16°C'ye ulaşırken, akşam ve gece saatlerinde gökyüzünün açılması ve sıcaklıkların 10-12°C bandına gerilemesi bekleniyor. Rüzgarın poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla sert (10-35 km/s) esmesi öngörülürken, gün genelinde metrekareye 2 ila 5 kg arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

CUMA VE CUMARTESİ BAHAR HAVASI ETKİLİ OLACAK

AKOM'un paylaştığı "DİKKAT" notunda, hafta sonuna kadar (bugün hariç) havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların 21-24°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyredeceği belirtiliyor. İstanbulluların güneşin tadını çıkaracağı iki günün ayrıntıları şöyle:

15 Mayıs Cuma günü yağış beklenmiyor ve gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 21°C seviyesine ulaşacak.

16 Mayıs Cumartesi günü ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. Termometreler haftanın en yüksek değeri olan 24°C'yi gösterecek ve yağış yaşanmayacak.

PAZAR GÜNÜ ŞEMSİYELER TEKRAR AÇILIYOR

Güzel havaların ardından Pazar günü itibarıyla bölgede tekrardan serin ve yağışlı havaların etkili olması öngörülüyor. Önümüzdeki günlerin tahminleri şu şekilde sıralanıyor:

17 Mayıs Pazar: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (3-10 kg) bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar en fazla 22°C olacak.

18 Mayıs Pazartesi: Yeni haftaya da yağışla başlanacak; çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (3-7 kg) bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 19°C'ye gerileyecek.

19 Mayıs Salı: Gökyüzü parçalı ve çok bulutlu olurken, 1-3 kg arasında yerel yağmurlar görülecek ve maksimum sıcaklık 20°C olacak.

20 Mayıs Çarşamba: Yağışlı sistem devam edecek ve aralıklı yağmurla (3-10 kg) birlikte gökyüzü çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı ise 17°C'ye kadar düşecek.