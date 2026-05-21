Bayramda kargolar açık mı? Kurban Bayramı'nda kargo çalışma saatleri nedir?

Bayram günlerinde bazı kurum ve kuruluşların çalışma saati sık sık kontrol ediliyor. Özellikle kargo alacak olanlar ya da kargo teslimatı yapacaklar çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bayramda kargolar açık mı? Kurban Bayramında kargo çalışma saatleri nedir?

2026 yılı Kurban Bayramı takvimine göre kargo firmalarının çalışma düzeni netleşti. 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları için idari izin uygulanacak olsa da özel kargo firmaları standart mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek. PTT Kargo ise kamu kurumu olması nedeniyle sınırlı hizmet verebilir ya da günü tatil kapsamında değerlendirebilir.

Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs Salı günü ise resmi olarak yarım gün tatil uygulanacak. Özel kargo firmalarının şubeleri sabah saatlerinde hizmet verecek ve öğleden sonra tüm şubeler tatile girecek.

27-30 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük bayram süresince tüm kargo şubeleri ve dağıtım merkezleri kapalı olacak. Bu tarihlerde teslimat ve gönderi işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Mayıs Pazar günü de rutin hafta sonu tatili uygulanacak. Tüm kargo firmaları, 1 Haziran Pazartesi itibarıyla normal çalışma düzenine dönerek biriken gönderilerin dağıtımına başlayacak.