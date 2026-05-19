Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayram tatili hangi gün başlayacak?

Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayram tatili hangi gün başlayacak?

19.05.2026 12:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayram tatili hangi gün başlayacak?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yurttaşlar, bayramın tarihlerini ve resmi tatil süresini araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayram tatili hangi gün başlayacak?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

“Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatiline kaç gün kaldı?” soruları da gündemdeki yerini aldı. Peki, Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayram tatili hangi gün başlayacak?

KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?

19 Mayıs’tan itibaren Kurban Bayramı’nın birinci gününe 8 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.

Yapılan son düzenleme kapsamında Kurban Bayramı tatili ise başta kamu çalışanları olmak üzere bazı özel sektör çalışanları için 22 Mayıs Cuma günü mesai saatinin sona ermesiyle birlikte başlayacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı.

Açıklamaya göre, idari izin kararıyla birlikte bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle verilen “köprü izin” uygulamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatılmış oldu.

İlgili Konular: #Kurban Bayramı #Kurban Bayramı tatili

İlgili Haberler

En güzel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri
En güzel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte en anlamlı 19 Mayıs mesajları ve kutlama sözleri araştırılıyor. İşte, En güzel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri
Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem kurban ibadetini yerine getirmek isteyen yurttaşların hem de tatile gidecek olanların merak ettiği konuların başında, bayramda hava nasıl olacak sorusu geliyor. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Emeklilere verilecek 4 bin liralık bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başladı.