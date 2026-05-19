“Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatiline kaç gün kaldı?” soruları da gündemdeki yerini aldı. Peki, Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayram tatili hangi gün başlayacak?

KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?

19 Mayıs’tan itibaren Kurban Bayramı’nın birinci gününe 8 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.

Yapılan son düzenleme kapsamında Kurban Bayramı tatili ise başta kamu çalışanları olmak üzere bazı özel sektör çalışanları için 22 Mayıs Cuma günü mesai saatinin sona ermesiyle birlikte başlayacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı.

Açıklamaya göre, idari izin kararıyla birlikte bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle verilen “köprü izin” uygulamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatılmış oldu.