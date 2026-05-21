Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz

21.05.2026 15:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili süresince kamuya ait köprü, otoyol ve toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz hale getirildi.
Kurban Bayramı tatili kapsamında kamuya ait köprü, otoyol ve toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz hale getirildi. Uygulamaya ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre, Kurban Bayramı süresince kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu ulaşım hizmetlerinden ücret alınmayacak.

Bayram döneminde milyonlarca yurttaşın ulaşımını kolaylaştırması beklenen düzenleme, tatil boyunca geçerli olacak.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Kurban Bayramı’nda ücretsiz ulaşım uygulamasını içeren karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Düzenleme kapsamında yurttaşlar, belirlenen süre boyunca kamuya ait ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Resmi Gazete #ücretsiz #köprü ve otoyol geçiş ücretleri

Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olmaya hazırlanıyor: Tarihi eşik haziranda aşılabilir Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, SpaceX'in haziran ayında yapılması beklenen halka arzıyla birlikte bireysel servetinde tarihi bir eşiği aşmaya hazırlanıyor. Şirketin milyar dolarlık hedef değerlemelerine ulaşması senaryosunda Musk'ın dünyadaki ilk trilyoner olma ihtimali bulunuyor.
Bakan Işıkhan duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran başında yapılması planlanan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği gibi destek ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, sistemde bilgisi olan yurttaşların ödemelerini bankalar, diğer hak sahiplerinin ise PTT aracılığıyla bayram arifesinde erken alabileceğini duyurdu.
Mahfi Eğilmez'den ekonominin ilk dört aylık karnesi: 'Parlak durumda değiliz' İktisatçı Mahfi Eğilmez, makroekonomik verileri değerlendirdiği açıklamalarında bütçedeki faiz yükünün ağırlığına ve üretimdeki yavaşlama sinyallerine dikkat çekerken, küresel ölçekte Türkiye’nin gelir adaletsizliğindeki konumunu ortaya koydu.