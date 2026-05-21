Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz

Kurban Bayramı tatili kapsamında kamuya ait köprü, otoyol ve toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz hale getirildi. Uygulamaya ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre, Kurban Bayramı süresince kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu ulaşım hizmetlerinden ücret alınmayacak.
Bayram döneminde milyonlarca yurttaşın ulaşımını kolaylaştırması beklenen düzenleme, tatil boyunca geçerli olacak.
