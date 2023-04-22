Bayramda sahte çikolatalara dikkat!

Yayınlanma: 22.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 22.04.2023 - 07:00

Patiswiss Çikolata Ceosu mühendis Elif Aslı Yıldız, bayram ve özel günlerde çikolataya talebin arttığını belirtti.

Yıldız, “Çikolatanın zamanı, günü, mevsimi yok. Hem dünyada hem de Türkiye’de çikolata her zaman çok seviliyor. Ancak bazı zamanlarda çikolata satışlarında artış yaşanıyor. Türkiye’de bayramlar ve yılbaşları bu tarihlerin başında geliyor. Bayramın yaklaşmasıyla son zamanlarda çikolata satışları katlandı. Hem bayramda tüketilmek üzere alınıyor hem de insanlar sevdiklerini hediye ediyor. Ayrıca birçok kurum da çalışanlarına bayram hediyesi için çikolata siparişi veriyor” dedi.

‘DIŞI GÜZEL İÇİ SAĞLIKSIZ’

Birçok markanın bayram gibi özel günlerde paketler hazırladığını aktaran Yıldız, “Rengarenk paketler ve süslemeleriyle dikkat çeken çikolatalar hem bireysel hem de kurumsal hediyelerde tercih ediliyor. O nedenle birçok marka, bayram hediyesi amaçlı özel ürünler satışa çıkardı. Yıllardır bu işi yapan büyük markaların dışında asıl işi çikolata olmayan bazı markalar da bayram ürünleri satıyor. Ancak fırsatçılar, pakete gösterdikleri özeni ürüne göstermiyor. Paketini bayrama özel yapıp içindeki ürünü kalitesiz, sahte çikolatalardan seçebiliyorlar. Hatta merdivenaltı denilebilecek yerlerde lezzetsiz, bayat, sağlıksız ürünlerin yanı sıra son tüketim tarihi yaklaşan çikolatalar süslü paketlerle satışa sunuluyor. O nedenle alınan çikolata paketinin üreticisi iyi araştırılmalı, sadece pakete kanılmamalı. Çünkü bu ürünlerin dışı güzel içi sağlıksız" diye konuştu.

"İÇERİĞİNE BAKILMALI"



Çikolatanın kalitesini anlamanın yollarını anlatan Yıldız, “En başta satın alırken çikolatanın etiketinde yazan içeriğine bakılmalı. En önemlisi kesinlikle yağ. Bitkisel yağlar, palm yağlar, non lauric yağlar kullanılıyor kakao yağı yerine. Böylelikle çok ucuz bir ürün haline getiriliyor. Kakao oranı ne kadar artarsa şeker oranı o kadar düşer. Kakao yağı vücut ısısının altında eriyebilen bir yağ olduğu için ağzınıza aldığınızda hemen eriyen, bütün aromatik yağları, kakaoyu, sütlü bir çikolatada gerçek sütün tadını aldığınız çikolatadır gerçek çikolata” ifadelerini kullandı.